Gimnasia en la Liga Profesional: el 50% de un camino que busca consolidar al Lobo en Primera

Este fin de semana sin fútbol en nuestro país le sirve a cada uno de los equipos para parar la pelota y mirar sobre sus hombros el camino recorrido. En la Liga Profesional el parate llega precisamente en el 50% de la competencia y es un buen momento para realizar un análisis de lo vivido en estas ocho fechas.
Uno de los casos a analizar es el de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. De la mano de Ariel Broggi, el DT con el que logró el ascenso a la elite del fútbol argentino, el Mensana suma ocho puntos en la misma cantidad de partidos.
Si bien está a tan solo cuatro puntos de meterse entre los ocho primeros de la Zona A, que son los que entran al Reducido, el objetivo es otro. "Estamos jugando una tabla en paralelo, que es mantener la categoría. Ese es nuestro primer objetivo", así lo explicó su director técnico ante los medios.
Dónde está parado Gimnasia en el 50% del torneo
Con ocho puntos en la misma cantidad de partidos, Gimnasia se ubica 27º en la tabla de promedios y antepenúltimo en la Zona A. Por su parte, en la Anual está 25º con seis unidades de ventaja sobre Newell's, quien hoy estaría perdiendo la categoría.
Partidos jugados: 8
Triunfos: 2
Empates: 2
Derrotas: 4
Goles a favor: 5
Goles en contra: 10
Diferencia: -5
Pese a los números que grafican su presente, y a que en el fútbol poco importan los merecimientos, cabe resaltar que el Mensana debería (al menos por funcionamiento y oportunidades creadas), tener algo más en su haber.
Y si bien la deuda en este lapso es ante su público (ganó uno de los cuatro partidos que jugó en el Víctor Legrotaglie), es allí donde menos suerte tuvo. Tanto con San Lorenzo como con su homónimo de La Plata fue dominador, creó situaciones y, lamentablemente, terminó quedándose con las manos vacías.
"Gimnasia tiene una forma. Compite y se le planta de igual a igual a todos. Si seguimos así, vamos a ganar más de lo que vamos a perder", dejó en claro Ariel Broggi ante los micrófonos en conferencia de prensa.
Los últimos empates ante Independiente y Boca deberán servirle al Blanquinegro para que sea su punto de partida. Planterse ante dos grandes de nuestro país y salir bien parado debe ser la inyección anímica para recuperar puntos durante la segunda mitad del Apertura.
El camino a la permanencia
El camino no será sencillo. A Gimnasia le quedan 24 puntos por delante y sabe que no puede regalar nada para acercarse a su objetivo: