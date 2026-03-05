Gimnasia en la Liga Profesional: el 50% de un camino que busca consolidar al Lobo en Primera

Dónde está parado Gimnasia en el 50% del torneo

Con ocho puntos en la misma cantidad de partidos, Gimnasia se ubica 27º en la tabla de promedios y antepenúltimo en la Zona A. Por su parte, en la Anual está 25º con seis unidades de ventaja sobre Newell's, quien hoy estaría perdiendo la categoría.

Partidos jugados : 8

: 8 Triunfos: 2

2 Empates: 2

2 Derrotas: 4

4 Goles a favor : 5

: 5 Goles en contra : 10

: 10 Diferencia: -5

Pese a los números que grafican su presente, y a que en el fútbol poco importan los merecimientos, cabe resaltar que el Mensana debería (al menos por funcionamiento y oportunidades creadas), tener algo más en su haber.

lencioni 1 Facundo Lencioni, con un gol y dos asistencias, es una de las figuras de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Foto: Axel Lloret/UNO

Y si bien la deuda en este lapso es ante su público (ganó uno de los cuatro partidos que jugó en el Víctor Legrotaglie), es allí donde menos suerte tuvo. Tanto con San Lorenzo como con su homónimo de La Plata fue dominador, creó situaciones y, lamentablemente, terminó quedándose con las manos vacías.

"Gimnasia tiene una forma. Compite y se le planta de igual a igual a todos. Si seguimos así, vamos a ganar más de lo que vamos a perder", dejó en claro Ariel Broggi ante los micrófonos en conferencia de prensa.

Los últimos empates ante Independiente y Boca deberán servirle al Blanquinegro para que sea su punto de partida. Planterse ante dos grandes de nuestro país y salir bien parado debe ser la inyección anímica para recuperar puntos durante la segunda mitad del Apertura.

El camino a la permanencia

El camino no será sencillo. A Gimnasia le quedan 24 puntos por delante y sabe que no puede regalar nada para acercarse a su objetivo: