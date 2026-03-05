Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Mariano Toedtli tiene la obligación de ganar para asegurar su continuidad en Godoy Cruz

Desde que asumió Mariano Toedtli como entrenador Godoy Cruz acumula 3 empates en la Primera Nacional y una derrota por la Copa Argentina.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz sigue al frente del equipo a pesar de que no consigue buenos resultados y es cuestionado.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Godoy Cruz aprovecha el parate del fútbol argentino para preparar su próximo compromiso por la fecha 10 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

El equipo conducido por Mariano Toedtli jugará el sábado 13 de marzo desde las 18 ante Ferro Carril Oeste, en el estadio Feliciano Gambarte.

Tomba entrenamiento.-
Godoy Cruz entrenó en Coquimbito.

El plantel trabaja de cara a este partido en el Gambarte donde no ha podido ganar desde reinauguración encadenando una racha negativa de 11 partidos sin victorias (8 empates y 3 derrotas).

El futuro de Mariano Toedtli

En el Tomba se vivieron momentos de tensión tras el empate sin goles ante Deportivo Madryn, por la tercera fecha, y el entrenador Mariano Toedtli decidió suspender la conferencia de prensa.

Ramírez
El arquero Roberto Ramírez es uno de los referentes de Godoy Cruz

Los rumores indicaban que dejaría el cargo, pero fue respaldado por el presidente José Mansur aún cuando no pudo ganar desde que asumió ya que acumula 3 igualdades en el torneo y una derrota en la Copa Argentina, ante Deportivo Morón.

Los próximos partidos serán clave para la continuidad del entrenador ya que si bien los dirigentes están conformes con su trabajo, los resultados son los que mandan.

Los resultados de Godoy Cruz en este 2026

  • 1-1 vs. Ciudad de Bolívar (L)
  • 1-1vs. Defensores de Belgrano (V)
  • 0-1 vs. Deportivo Morón (Copa Argentina)
  • 0-0 vs. Deportivo Madryn (V)

Lo que viene para Godoy Cruz

  • 5ta fecha sábado 14 de marzo a las 18 vs. Ferro (L)
  • 6ta fecha sábado 21 de marzo a las 21 vs. Chaco For Ever (V)
  • 7ma fecha domingo 29 de marzo a las 17 Deportivo Maipú (V)

