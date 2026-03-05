Mariano Toedtli tiene la obligación de ganar para asegurar su continuidad en Godoy Cruz

El futuro de Mariano Toedtli

En el Tomba se vivieron momentos de tensión tras el empate sin goles ante Deportivo Madryn, por la tercera fecha, y el entrenador Mariano Toedtli decidió suspender la conferencia de prensa.

Ramírez El arquero Roberto Ramírez es uno de los referentes de Godoy Cruz

Los rumores indicaban que dejaría el cargo, pero fue respaldado por el presidente José Mansur aún cuando no pudo ganar desde que asumió ya que acumula 3 igualdades en el torneo y una derrota en la Copa Argentina, ante Deportivo Morón.

Los próximos partidos serán clave para la continuidad del entrenador ya que si bien los dirigentes están conformes con su trabajo, los resultados son los que mandan.

Los resultados de Godoy Cruz en este 2026

1-1 vs. Ciudad de Bolívar (L)

1-1vs. Defensores de Belgrano (V)

0-1 vs. Deportivo Morón (Copa Argentina)

0-0 vs. Deportivo Madryn (V)

Lo que viene para Godoy Cruz