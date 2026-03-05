Mariano Toedtli tiene la obligación de ganar para asegurar su continuidad en Godoy Cruz

Godoy Cruz aprovecha el parate del fútbol argentino para preparar su próximo compromiso por la fecha 10 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
Desde que asumió Mariano Toedtli como entrenador Godoy Cruz acumula 3 empates en la Primera Nacional y una derrota por la Copa Argentina.
Godoy Cruz aprovecha el parate del fútbol argentino para preparar su próximo compromiso por la fecha 10 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
El equipo conducido por Mariano Toedtli jugará el sábado 13 de marzo desde las 18 ante Ferro Carril Oeste, en el estadio Feliciano Gambarte.
El plantel trabaja de cara a este partido en el Gambarte donde no ha podido ganar desde reinauguración encadenando una racha negativa de 11 partidos sin victorias (8 empates y 3 derrotas).
En el Tomba se vivieron momentos de tensión tras el empate sin goles ante Deportivo Madryn, por la tercera fecha, y el entrenador Mariano Toedtli decidió suspender la conferencia de prensa.
Los rumores indicaban que dejaría el cargo, pero fue respaldado por el presidente José Mansur aún cuando no pudo ganar desde que asumió ya que acumula 3 igualdades en el torneo y una derrota en la Copa Argentina, ante Deportivo Morón.
Los próximos partidos serán clave para la continuidad del entrenador ya que si bien los dirigentes están conformes con su trabajo, los resultados son los que mandan.