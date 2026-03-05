River o Boca: cuál de los dos grandes del fútbol argentino empezó mejor el 2026

A simple vista la campaña de Xeneizes y Millonarios ha sido irregular tanto en el juego como en los resultados, pero a la hora de decir cuál de los dos equipos llegó mejor a este breve receso las opiniones son diversas.

¿River o Boca? ¿Cuál de los do...

boca 2 Ascacíbar estuvo entre River y Boca, pero eligió el xeneize y marcó su primer gol.

Boca pudo ganar de manera convincente ante Lanús cortando dos malas rachas ya que acumulaba 4 partidos sin ganar y 2 derrotas seguidas en condición de visitante, mientras que River atravesó una racha de 3 derrotas seguidas y 4 encuentros sin ganar que derivaron en la renuncia de Marcelo Gallardo, el fugaz interinato de Marcelo Escudero y el arribo del Chacho Coudet.