River o Boca: cuál de los dos grandes del fútbol argentino empezó mejor el 2026

El parate del fútbol argentino, aunque forzado, permite parar la pelota y evaluar lo hecho, en este caso por Boca y River, en esta primera mitad de la fase liga del Torneo Apertura 2026.
El parate del fútbol permite evaluar lo hecho por Boca y River en esta primera mitad de la fase liga del Torneo Apertura 2026.
El parate del fútbol argentino, aunque forzado, permite parar la pelota y evaluar lo hecho, en este caso por Boca y River, en esta primera mitad de la fase liga del Torneo Apertura 2026.
A simple vista la campaña de Xeneizes y Millonarios ha sido irregular tanto en el juego como en los resultados, pero a la hora de decir cuál de los dos equipos llegó mejor a este breve receso las opiniones son diversas.
Boca pudo ganar de manera convincente ante Lanús cortando dos malas rachas ya que acumulaba 4 partidos sin ganar y 2 derrotas seguidas en condición de visitante, mientras que River atravesó una racha de 3 derrotas seguidas y 4 encuentros sin ganar que derivaron en la renuncia de Marcelo Gallardo, el fugaz interinato de Marcelo Escudero y el arribo del Chacho Coudet.
Aunque Claudio Úbeda también fue muy cuestionado y atravesó momentos de incertidumbre, su continuidad en el puesto es una de las diferencias a favor de los xeneizes en la comparación de lo que ha sido el comienzo de la temporada para los dos grandes del fútbol argentino.
Boca
River