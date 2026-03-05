Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
River o Boca: cuál de los dos grandes del fútbol argentino empezó mejor el 2026

El parate del fútbol permite evaluar lo hecho por Boca y River en esta primera mitad de la fase liga del Torneo Apertura 2026.

Montiel y Merentiel, figuras de River y Boca.

El parate del fútbol argentino, aunque forzado, permite parar la pelota y evaluar lo hecho, en este caso por Boca y River, en esta primera mitad de la fase liga del Torneo Apertura 2026.

A simple vista la campaña de Xeneizes y Millonarios ha sido irregular tanto en el juego como en los resultados, pero a la hora de decir cuál de los dos equipos llegó mejor a este breve receso las opiniones son diversas.

Ascac&iacute;bar estuvo entre River y Boca, pero eligi&oacute; el xeneize y marc&oacute; su primer gol.

Boca pudo ganar de manera convincente ante Lanús cortando dos malas rachas ya que acumulaba 4 partidos sin ganar y 2 derrotas seguidas en condición de visitante, mientras que River atravesó una racha de 3 derrotas seguidas y 4 encuentros sin ganar que derivaron en la renuncia de Marcelo Gallardo, el fugaz interinato de Marcelo Escudero y el arribo del Chacho Coudet.

Los j&oacute;venes le aportaron a River en los &uacute;ltimos partidos.

Aunque Claudio Úbeda también fue muy cuestionado y atravesó momentos de incertidumbre, su continuidad en el puesto es una de las diferencias a favor de los xeneizes en la comparación de lo que ha sido el comienzo de la temporada para los dos grandes del fútbol argentino.

Las campañas de Boca y River en números

Boca

  • Comparte el 6to. puesto de la Zona A con 12 puntos.
  • Ganó 3 partidos, empató 3 y perdió 2.
  • Suma 9 goles a favor y 5 en contra.
  • En la Copa Argentina le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy

River

  • Comparte el 6to puesto de la Zona B con 11 puntos
  • Ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 3
  • Suma 8 goles a favor y 8 en contra
  • En la Copa Argentina le ganó 1 a 0 a Ciudad de Bolívar

