Los Pumas, con Isgró y González, se reúnen en Londres para iniciar la temporada 2026

“Si bien el año ya comenzó y todos los jugadores están en sus clubes, este será nuestro primer encuentro como equipo y estamos con mucha expectativa. Siempre es muy productivo tener estas concentraciones, ya que nos permiten trazar la hoja de ruta del año. Cada vez falta menos para reencontrarnos y este Camp es un paso más hacia ese ansiado momento”, indicó Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas.

Los convocados para el Camp de Los Pumas en Londres

Forwards

ALEMANNO, Matías

BERNASCONI, Bautista

DELGADO, Pedro

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Benjamín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

OVIEDO, Joaquín

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUIZ, Ignacio

SCLAVI, Joel

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

ALBORNOZ, Tomás

BENÍTEZ CRUZ, Simón

CARRERAS, Mateo

CARRERAS, Santiago

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

ELIZALDE, Benjamín

GARCÍA, Gonzalo

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MORONI, Matías

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

ROGER, Nicolás

Los 6 partidos de Los Pumas en el país y la ventana de noviembre

Los Pumas disputarán sus primeros seis partidos del año en condición de local ya que por el Nations Championship recibirán a Escocia el 4 de julio en Córdoba; a Gales el 11 de julio en San Juan; y a Inglaterra el 18 de julio en Santiago del Estero.

Una vez finalizado el flamante torneo internacional, Los Pumas jugarán tres tests: uno ante Sudáfrica en Vélez el 8 de agosto; y dos ante Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

En noviembre viajarán a Europa para disputar los 4 partidos restantes del Nations Championship. Primero visitarán a Irlanda el 6 de noviembre; luego a Italia el 14 de noviembre; y una semana más tarde lo harán ante Francia. Una vez finalizados estos partidos, el 27, 28 y 29 de noviembre, Twickenham albergará lo que serán las finales que definirán al campeón y las posiciones finales.