Los Pumas, con Isgró y González, se reúnen en Londres para iniciar la temporada 2026

Para dar comienzo al 2026, Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, convocó a 31 jugadores para reencontrarse en un Camp en Londres, que se realizará del 9 al 11 de marzo. En la nómina figuran los mendocinos Rodrigo Isgró y Juan Martín González.
Con calendario definido, crece la expectativa para volver a ver al seleccionado nacional en una temporada que incluirá 6 encuentros en el país y el flamante Nations Championship.
Este tipo de encuentros sirve para iniciar el año, reencontrarse con los jugadores, realizar testeos y empezar a delinear lo que viene, al menos con los rugbiers que están en Europa aprovechando el receso de la actividad de los clubes por el Seis Naciones.
“Si bien el año ya comenzó y todos los jugadores están en sus clubes, este será nuestro primer encuentro como equipo y estamos con mucha expectativa. Siempre es muy productivo tener estas concentraciones, ya que nos permiten trazar la hoja de ruta del año. Cada vez falta menos para reencontrarnos y este Camp es un paso más hacia ese ansiado momento”, indicó Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas.
Los Pumas disputarán sus primeros seis partidos del año en condición de local ya que por el Nations Championship recibirán a Escocia el 4 de julio en Córdoba; a Gales el 11 de julio en San Juan; y a Inglaterra el 18 de julio en Santiago del Estero.
Una vez finalizado el flamante torneo internacional, Los Pumas jugarán tres tests: uno ante Sudáfrica en Vélez el 8 de agosto; y dos ante Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.
En noviembre viajarán a Europa para disputar los 4 partidos restantes del Nations Championship. Primero visitarán a Irlanda el 6 de noviembre; luego a Italia el 14 de noviembre; y una semana más tarde lo harán ante Francia. Una vez finalizados estos partidos, el 27, 28 y 29 de noviembre, Twickenham albergará lo que serán las finales que definirán al campeón y las posiciones finales.