Súper Rugby Américas: dominio argentino y protagonismo mendocino en la segunda fecha

tarucas Agustín Sarelli fue titular en la victoria de Tarucas.

Otros mendocinos que jugaron de titulares fueron Agustín Sarelli y Luciano Asevedo en el triunfo 28 a 18 de Tarucas sobre Peñarol, en Montevideo. Por su parte, Capibaras XV tuvo al pilar de Liceo Juan Ignacio Rodríguez ingresando desde el banco en la goleada 54 a 12 sobre Cobras, en Santa Fe.

Embed - #SRA2026 | HIGHLIGHTS | Fecha 2 - Capibaras XV 54 vs 12 Cobras Brasil

Por último, en Santiago de Chile, Selknam le ganó 34 a 32 a Yacare XV gracias a un penal sobre la hora del mendocino Juan Cruz Reyes, apertura de Los Tordos.

Las posiciones del Súper Rugby Américas

Capibaras lidera las posiciones con puntaje ideal (10 puntos) y junto a sus escoltas, Tarucas y Dogos XV (ambos tienen 9), son los únicos invictos del Súper Rugby Américas cumplida la segunda fecha.

Pampas (7), Selknam (5), Yacare (2), Cobras (1) y Peñarol (0) completan las posiciones antes de la 3ra fecha que se iniciará el viernes 6 de marzo con dos choques entre argentinos: Pampas vs. Capibaras y Tarucas vs. Dogos.

Además, el sábado 7 jugarán Peñarol vs. Selknam y el domingo 8 Cobras vs. Yacare XV.