Súper Rugby Américas: dominio argentino y protagonismo mendocino en la segunda fecha

Las franquicias argentinas siguen marcando la pauta en el Súper Rugby Américas y los rugbiers mendocinos tuvieron un papel protagónico en la segunda fecha de la competencia profesional del rugby sudamericano.
Lo más destacado estuvo en la cancha del CASI, en Buenos Aires, donde Dogos XV ratificó su paternidad en el clásico ante Pampas y ganó como visitante por 36 a 34 con 3 tries mendocinos apoyados por Valentín Gozálvez, Aitor Bildosola (la figura del partido) y Julián Hernández, quien agregó 4 conversiones y un penal.
Juan Greissing Revol y Facundo Pueyrredón apoyaron otros dos tries para la franquicia cordobesa, mientras que los locales descontaron con las conquistas de Rodrigo Fernández Criado, Juan Pedro Bernasconi, Agustín Fraga y Santiago Pernas y el marplatense Bautista Farisé sumó 4 goles y dos penales.
Otros mendocinos que jugaron de titulares fueron Agustín Sarelli y Luciano Asevedo en el triunfo 28 a 18 de Tarucas sobre Peñarol, en Montevideo. Por su parte, Capibaras XV tuvo al pilar de Liceo Juan Ignacio Rodríguez ingresando desde el banco en la goleada 54 a 12 sobre Cobras, en Santa Fe.
Por último, en Santiago de Chile, Selknam le ganó 34 a 32 a Yacare XV gracias a un penal sobre la hora del mendocino Juan Cruz Reyes, apertura de Los Tordos.
Capibaras lidera las posiciones con puntaje ideal (10 puntos) y junto a sus escoltas, Tarucas y Dogos XV (ambos tienen 9), son los únicos invictos del Súper Rugby Américas cumplida la segunda fecha.
Pampas (7), Selknam (5), Yacare (2), Cobras (1) y Peñarol (0) completan las posiciones antes de la 3ra fecha que se iniciará el viernes 6 de marzo con dos choques entre argentinos: Pampas vs. Capibaras y Tarucas vs. Dogos.
Además, el sábado 7 jugarán Peñarol vs. Selknam y el domingo 8 Cobras vs. Yacare XV.