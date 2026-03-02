Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba

Godoy Cruz empezó mal el 2026 y Juan Segundo Morán fue sincero: "Tenemos que revertir esto con victorias"

Juan Segundo Morán habló tras el empate ante Deportivo Madryn y reconoció el malestar del equipo y los hinchas por el presente de Godoy Cruz.

Omar Romero
Editado por Omar Romero
Godoy Cruz no pierde, pero tampoco gana.

Godoy Cruz no levanta cabeza y sigue sin poder ganar en el torneo de la Primera Nacional. Tras el empate sin goles ante Deportivo Madryn, el defensor Juan Segundo Morán habló sobre el presente del equipo y el malestar que se vive en el club.

"Creo que una vez que los resultados se empiecen a dar, todo va a ir mejorando", expresó Morán, reconociendo que el equipo necesita una victoria para cambiar el ánimo. Si bien destacó que suman tres empates y no han sufrido derrotas, lamentó que dos de esos empates hayan sido de local.

Godoy Cruz tuvo un mal inicio de año y Juan Segundo Morán se hizo cargo.

Juan Segundo Morán y el difícil momento de Godoy Cruz

El defensor agregó: "Son empates, pero creo que esto viene más de que hace como seis meses no podemos ganar de local". Morán también se refirió al malestar de los hinchas y al clima hostil que se vive en el club: "Es totalmente entendible el enojo de la gente".

Juan Segundo Morán enfatizó la necesidad de revertir la situación con victorias: "Tenemos que revertir esto con victorias, no va a quedar otra. Pero bueno, trabajar y trabajar para poder sacar esto adelante".

A pesar de la presión, el defensor aseguró que el equipo está unido y respaldando al cuerpo técnico: "Nosotros estamos todos juntos, el grupo está muy unido. No hay nada malo. Entre el grupo no hay ningún tipo de problema", concluyó Juan Segundo Morán.

