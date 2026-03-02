Godoy Cruz empezó mal el 2026 y Juan Segundo Morán fue sincero: "Tenemos que revertir esto con victorias"

Juan Segundo Morán enfatizó la necesidad de revertir la situación con victorias: "Tenemos que revertir esto con victorias, no va a quedar otra. Pero bueno, trabajar y trabajar para poder sacar esto adelante".

Embed - Juan Segundo Morán y el difícil momento de Godoy Cruz

A pesar de la presión, el defensor aseguró que el equipo está unido y respaldando al cuerpo técnico: "Nosotros estamos todos juntos, el grupo está muy unido. No hay nada malo. Entre el grupo no hay ningún tipo de problema", concluyó Juan Segundo Morán.