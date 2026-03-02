El Club de Campo Mendoza ultima detalles para el Torneo Vendimia de polo y golf

Desde el jueves 12 al domingo 15 de marzo el Club de Campo Mendoza será una vez más anfitrión del Torneo Vendimia de polo y golf, unas de las fechas más importantes del calendario de ambas disciplinas en la región de Cuyo.
El Vendimia, consolidado como una propuesta deportiva, cultural, social y turística. reunirá a jugadores y aficionados de distintos puntos del país con el impacto positivo que eso implica en la economía de Mendoza.
Entre los invitados especiales a la jornada final del Vendimia, auspiciado por Oscar David, estará la nueva Reina Nacional y la soberana departamental y está anunciada la presencia de la Banda de la Policía de Mendoza.
Con el aval de la Asociación Argentina de Polo y la Federación Regional de Golf Centro Cuyo, además de la cobertura de Prensa Polo, el certamen tendrá un nutrido programa de actividades deportivas y sociales con el after polo del sábado 14 y el ágape final, con la correspondiente entrega de premios, del domingo 15 del que participarán jugadores, dirigentes e invitados especiales.
El torneo de polo tendrá su etapa clasificatoria el jueves 12 y viernes 13 desde las 14; el sábado 14 desde las 13 y el domingo 15 desde las 12 con la final programada para las 15.30.
El torneo de golf reunirá a unos 150 jugadores y tendrá salidas el sábado 14 de 8 a 14.30.