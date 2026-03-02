El Club de Campo Mendoza ultima detalles para el Torneo Vendimia de polo y golf

Con el aval de la Asociación Argentina de Polo y la Federación Regional de Golf Centro Cuyo, además de la cobertura de Prensa Polo, el certamen tendrá un nutrido programa de actividades deportivas y sociales con el after polo del sábado 14 y el ágape final, con la correspondiente entrega de premios, del domingo 15 del que participarán jugadores, dirigentes e invitados especiales.

El Torneo Vendimia 2026 de polo y golf

El torneo de polo tendrá su etapa clasificatoria el jueves 12 y viernes 13 desde las 14; el sábado 14 desde las 13 y el domingo 15 desde las 12 con la final programada para las 15.30.

El torneo de golf reunirá a unos 150 jugadores y tendrá salidas el sábado 14 de 8 a 14.30.