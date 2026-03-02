Cuándo debutan Marista y Mendoza RC en el Torneo del Interior A que fue presentado en Rosario

Tras la histórica consagración de Marista en 2025, ya se palpita la edición 2026 del Torneo del Interior que organiza la UAR y comenzará el próximo 28 de marzo.
El certamen se presentó en Rosario con representantes de los 16 equipos participantes en el Torneo del Interior A, incluidos Marista y Mendoza RC, finalistas del Regional del año pasado.
El inicio del campeonato será el sábado 28 de marzo con la primera fecha del Torneo del Interior A y las reválidas del Torneo del Interior B en el que ya tienen su lugar asegurado Liceo y Los Tordos, 3ro y 4to en el Top 8.
Vale consignar que el fixture del TDI B se definirá una vez que se disputen las reválidas y la final del TDI A será el sábado 3 de octubre.
El Torneo del Interior se realiza desde 1998, reúne a clubes de todas las regiones en dos niveles (A y B) y el ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes ante el campeón de la URBA.
“Se avecina una nueva edición del Torneo del Interior y estamos muy entusiasmados. Tras lo que fue la implementación de la nueva modalidad en 2025, continuamos consolidando un formato que le dio mayor competitividad y dinamismo al certamen, fortaleciendo el desarrollo del rugby en todo el país. ", destacó Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, quien estuvo acompañado del presidente Gabriel Travaglini y otros miembros del Consejo Directivo entre los que sobresalieron el mendocino Andrés Ramos y el cordobés Félix Páez Molina, quien sucederá a Travaglini en los próximos días.
El fixture de los mendocinos
Fecha 1 – Sábado 28 de marzo
Fecha 2 – Sábado 25 de abril
Fecha 3 – Sábado 30 de mayo
Fecha 4 – Sábado 27 de junio
Fecha 5 – Sábado 25 de julio
Fecha 6 – Sábado 1 de agosto
Cuartos de final – Sábado 12 de septiembre
Semifinales – Sábado 26 de septiembre
Final – Sábado 3 de octubre