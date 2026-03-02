Inicio Ovación Rugby Marista
Cuándo debutan Marista y Mendoza RC en el Torneo del Interior A que fue presentado en Rosario

Tras la histórica consagración de Marista en 2025, ya se palpita la edición 2026 del Torneo del Interior que organiza la UAR y comenzará el próximo 28 de marzo.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Marista y Mendoza RC asistieron a la presentación.

El certamen se presentó en Rosario con representantes de los 16 equipos participantes en el Torneo del Interior A, incluidos Marista y Mendoza RC, finalistas del Regional del año pasado.

torneo del interior 2
El Torneo del Interior A fue presentado en el Monumento a la Bandera.

El inicio del campeonato será el sábado 28 de marzo con la primera fecha del Torneo del Interior A y las reválidas del Torneo del Interior B en el que ya tienen su lugar asegurado Liceo y Los Tordos, 3ro y 4to en el Top 8.

Vale consignar que el fixture del TDI B se definirá una vez que se disputen las reválidas y la final del TDI A será el sábado 3 de octubre.

Una nueva edición del Torneo del Interior

El Torneo del Interior se realiza desde 1998, reúne a clubes de todas las regiones en dos niveles (A y B) y el ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes ante el campeón de la URBA.

torneo del interior 3

“Se avecina una nueva edición del Torneo del Interior y estamos muy entusiasmados. Tras lo que fue la implementación de la nueva modalidad en 2025, continuamos consolidando un formato que le dio mayor competitividad y dinamismo al certamen, fortaleciendo el desarrollo del rugby en todo el país. ", destacó Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, quien estuvo acompañado del presidente Gabriel Travaglini y otros miembros del Consejo Directivo entre los que sobresalieron el mendocino Andrés Ramos y el cordobés Félix Páez Molina, quien sucederá a Travaglini en los próximos días.

El fixture completo del TDI A

Torneo del Interior A 2026

  • Zona 1: Marista, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby
  • Zona 2: Tala, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.
  • Zona 3: Jockey de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.
  • Zona 4: Duendes, Jockey de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

El fixture de los mendocinos

Fecha 1 – Sábado 28 de marzo

  • Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista
  • Tucumán Rugby vs. Mendoza

Fecha 2 – Sábado 25 de abril

  • Marista vs. Tucumán Rugby
  • Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Fecha 3 – Sábado 30 de mayo

  • Mendoza RC vs. Marista

Fecha 4 – Sábado 27 de junio

  • Marista vs. Mendoza RC

Fecha 5 – Sábado 25 de julio

  • Tucumán Rugby vs. Marista
  • Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC

Fecha 6 – Sábado 1 de agosto

  • Marista vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
  • Mendoza RC vs. Tucumán Rugby

Cuartos de final – Sábado 12 de septiembre

  • CF1 – 1° Zona 1 vs. 2° Zona 4
  • CF4 – 1° Zona 4 vs. 2° Zona 1
  • Reposicionamiento 1 – 3° Zona 1 vs. 4° Zona 4
  • Reposicionamiento 4 – 3° Zona 4 vs. 4° Zona 1

Semifinales – Sábado 26 de septiembre

  • SF1 – Ganador CF1 vs. Ganador CF3
  • SF2 – Ganador CF2 vs. Ganador CF4

Final – Sábado 3 de octubre

  • Ganador SF1 vs. Ganador SF2

