Cuándo debutan Marista y Mendoza RC en el Torneo del Interior A que fue presentado en Rosario

Vale consignar que el fixture del TDI B se definirá una vez que se disputen las reválidas y la final del TDI A será el sábado 3 de octubre.

Una nueva edición del Torneo del Interior

El Torneo del Interior se realiza desde 1998, reúne a clubes de todas las regiones en dos niveles (A y B) y el ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes ante el campeón de la URBA.

torneo del interior 3

“Se avecina una nueva edición del Torneo del Interior y estamos muy entusiasmados. Tras lo que fue la implementación de la nueva modalidad en 2025, continuamos consolidando un formato que le dio mayor competitividad y dinamismo al certamen, fortaleciendo el desarrollo del rugby en todo el país. ", destacó Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, quien estuvo acompañado del presidente Gabriel Travaglini y otros miembros del Consejo Directivo entre los que sobresalieron el mendocino Andrés Ramos y el cordobés Félix Páez Molina, quien sucederá a Travaglini en los próximos días.

El fixture completo del TDI A

Torneo del Interior A 2026

Zona 1: Marista, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby

Zona 2: Tala, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.

Zona 3: Jockey de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.

Zona 4: Duendes, Jockey de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

El fixture de los mendocinos

Fecha 1 – Sábado 28 de marzo

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista

Tucumán Rugby vs. Mendoza

Fecha 2 – Sábado 25 de abril

Marista vs. Tucumán Rugby

Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Fecha 3 – Sábado 30 de mayo

Mendoza RC vs. Marista

Fecha 4 – Sábado 27 de junio

Marista vs. Mendoza RC

Fecha 5 – Sábado 25 de julio

Tucumán Rugby vs. Marista

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC

Fecha 6 – Sábado 1 de agosto

Marista vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Mendoza RC vs. Tucumán Rugby

Cuartos de final – Sábado 12 de septiembre

CF1 – 1° Zona 1 vs. 2° Zona 4

CF4 – 1° Zona 4 vs. 2° Zona 1

Reposicionamiento 1 – 3° Zona 1 vs. 4° Zona 4

Reposicionamiento 4 – 3° Zona 4 vs. 4° Zona 1

Semifinales – Sábado 26 de septiembre

SF1 – Ganador CF1 vs. Ganador CF3

SF2 – Ganador CF2 vs. Ganador CF4

Final – Sábado 3 de octubre