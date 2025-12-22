Inicio Ovación Rugby Marista
Marista y Mendoza RC compartirán la zona en la edición 2026 del Torneo del Interior A

Marista y Mendoza RC, finalistas del último Top 8 del Regional, compartirán la zona en el Torneo del Interior A 2026 cuyo fixture fue anunciado por la UAR.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Marista y Mendoza RC, finalistas del último Top 8 del Regional, compartirán la zona en el Torneo del Interior A 2026 cuyo fixture fue anunciado este lunes por la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Los Curas, defensores del título, y los Conejos, en su regreso a la competencia, representarán a la región en el TDI A mientras que en el B estarán Liceo y Los Tordos, mientras que Universitario de San Juan deberá jugar una reválida para acceder a la fase de grupos.

El Torneo del Interior A 2026 comenzará el sábado 28 de marzo y se desarrollará de la misma manera que este año, mediante ventanas intercaladas con los torneos regionales y la final está programada para el 3 de octubre. El clásico mendocino se jugará el 30 de mayo en Bermejo y el 27 de junio en la Carrodilla, en la tercera y cuarta fecha, respectivamente.

El TDI A contará con 16 equipos en 4 zonas, mientras que en el TDI B se deberán disputar las reválidas para determinar los grupos. Esos cruces serán el sábado 28 de marzo y clasificarán a los 4 ganadores a la fase de grupos: Cardenales vs. Taraguy; Jockey de Tucumán vs. Universitario de San Juan; Sociedad Sportiva vs. Neuquén RC y Tigres vs. Jockey de Venado Tuerto.

El fixture completo del TDI A

Torneo del Interior A 2026

  • Zona 1: Marista, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby
  • Zona 2: Tala, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.
  • Zona 3: Jockey de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.
  • Zona 4: Duendes, Jockey de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

El fixture de los mendocinos

Fecha 1 – Sábado 28 de marzo

  • Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista
  • Tucumán Rugby vs. Mendoza

Fecha 2 – Sábado 25 de abril

  • Marista vs. Tucumán Rugby
  • Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Fecha 3 – Sábado 30 de mayo

  • Mendoza RC vs. Marista

Fecha 4 – Sábado 27 de junio

  • Marista vs. Mendoza RC

Fecha 5 – Sábado 25 de julio

  • Tucumán Rugby vs. Marista
  • Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC

Fecha 6 – Sábado 1 de agosto

  • Marista vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
  • Mendoza RC vs. Tucumán Rugby

Cuartos de final – Sábado 12 de septiembre

  • CF1 – 1° Zona 1 vs. 2° Zona 4
  • CF4 – 1° Zona 4 vs. 2° Zona 1
  • Reposicionamiento 1 – 3° Zona 1 vs. 4° Zona 4
  • Reposicionamiento 4 – 3° Zona 4 vs. 4° Zona 1

Semifinales – Sábado 26 de septiembre

  • SF1 – Ganador CF1 vs. Ganador CF3
  • SF2 – Ganador CF2 vs. Ganador CF4

Final – Sábado 3 de octubre

  • Ganador SF1 vs. Ganador SF2

