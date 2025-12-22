Marista y Mendoza RC compartirán la zona en la edición 2026 del Torneo del Interior A

Los Curas, defensores del título, y los Conejos, en su regreso a la competencia, representarán a la región en el TDI A mientras que en el B estarán Liceo y Los Tordos, mientras que Universitario de San Juan deberá jugar una reválida para acceder a la fase de grupos.

marista festejo 8

El Torneo del Interior A 2026 comenzará el sábado 28 de marzo y se desarrollará de la misma manera que este año, mediante ventanas intercaladas con los torneos regionales y la final está programada para el 3 de octubre. El clásico mendocino se jugará el 30 de mayo en Bermejo y el 27 de junio en la Carrodilla, en la tercera y cuarta fecha, respectivamente.