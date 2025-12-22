Marista y Mendoza RC compartirán la zona en la edición 2026 del Torneo del Interior A

Marista y Mendoza RC, finalistas del último Top 8 del Regional, compartirán la zona en el Torneo del Interior A 2026 cuyo fixture fue anunciado este lunes por la Unión Argentina de Rugby (UAR).
Los Curas, defensores del título, y los Conejos, en su regreso a la competencia, representarán a la región en el TDI A mientras que en el B estarán Liceo y Los Tordos, mientras que Universitario de San Juan deberá jugar una reválida para acceder a la fase de grupos.
El Torneo del Interior A 2026 comenzará el sábado 28 de marzo y se desarrollará de la misma manera que este año, mediante ventanas intercaladas con los torneos regionales y la final está programada para el 3 de octubre. El clásico mendocino se jugará el 30 de mayo en Bermejo y el 27 de junio en la Carrodilla, en la tercera y cuarta fecha, respectivamente.
El TDI A contará con 16 equipos en 4 zonas, mientras que en el TDI B se deberán disputar las reválidas para determinar los grupos. Esos cruces serán el sábado 28 de marzo y clasificarán a los 4 ganadores a la fase de grupos: Cardenales vs. Taraguy; Jockey de Tucumán vs. Universitario de San Juan; Sociedad Sportiva vs. Neuquén RC y Tigres vs. Jockey de Venado Tuerto.
El fixture de los mendocinos
Fecha 1 – Sábado 28 de marzo
Fecha 2 – Sábado 25 de abril
Fecha 3 – Sábado 30 de mayo
Fecha 4 – Sábado 27 de junio
Fecha 5 – Sábado 25 de julio
Fecha 6 – Sábado 1 de agosto
Cuartos de final – Sábado 12 de septiembre
Semifinales – Sábado 26 de septiembre
Final – Sábado 3 de octubre