El anuncio de los All Blacks que no le cae nada bien a Los Pumas y a los fanáticos del rugby en Argentina

Tal como se venía anunciando, los All Blacks dieron a conocer su fixture para 2026 y después de 15 años ininterrumpidos no se enfrentarán con Los Pumas ya que no habrá Rugby Championship.
Tal como se venía anunciando, los All Blacks dieron a conocer su fixture para 2026 y después de 15 años ininterrumpidos no se enfrentarán con Los Pumas.
Tal como se venía anunciando, los All Blacks dieron a conocer su fixture para 2026 y después de 15 años ininterrumpidos no se enfrentarán con Los Pumas ya que no habrá Rugby Championship.
El poderoso seleccionado de Nueva Zelanda anunció una intensa programación de 17 partidos, incluyendo 13 tests y confirmó que no se medirá con el seleccionado argentino.
La última temporada sin duelos entre Los Pumas y los Al Blacks fue el 2010 ya que en 2011 se cruzaron en cuartos de final del Mundial jugado en Nueva Zelanda y a partir del 2012 jugaron anualmente en el marco del Rugby Championship, incluso en 2020 en medio de la pandemia, además de haberse enfrentado en los mundiales de 2015 y 2023.
Curiosamente, esta interrupción en el historial entre neocelandeses y argentinos se dará en el momento más parejo del historial ya que Los Pumas vencieron por primera ves a los oceánicos en 2020 y luego volvieron a hacerlo en 2022, 2024 y 2025.
La interrupción del Rugby Championship en 2026 se debe a que Nueva Zelanda y Sudáfrica firmaron un contrato para hacer giras recíprocas a la vieja usanza, con partidos amistosos provinciales.
Nations Championship
Gira a Sudáfrica
Bledisloe Cup
Nations Championship