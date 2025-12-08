El anuncio de los All Blacks que no le cae nada bien a Los Pumas y a los fanáticos del rugby en Argentina

El poderoso seleccionado de Nueva Zelanda anunció una intensa programación de 17 partidos, incluyendo 13 tests y confirmó que no se medirá con el seleccionado argentino.

pumas all blacks 1.jpg

La última temporada sin duelos entre Los Pumas y los Al Blacks fue el 2010 ya que en 2011 se cruzaron en cuartos de final del Mundial jugado en Nueva Zelanda y a partir del 2012 jugaron anualmente en el marco del Rugby Championship, incluso en 2020 en medio de la pandemia, además de haberse enfrentado en los mundiales de 2015 y 2023.