Una serpiente llegó a la isla de Ibiza escondida en olivos centenarios y ya ocupa el 90% del territorio: ejemplares de 1,8 metros

El impacto va más allá de la pérdida de una sola especie. Estudios realizados en las Pitiusas muestran que la lagartija desempeña un papel fundamental en la dispersión de semillas de numerosas plantas mediterráneas y participa en procesos de polinización al transportar polen entre flores. En algunas zonas de la isla donde sus poblaciones han disminuido drásticamente, los investigadores advierten que también podría verse afectada la regeneración de la vegetación nativa, alterando el equilibrio ecológico de unos ecosistemas que evolucionaron durante miles de años en relativo aislamiento.

Eucalipto España (3)

¿Cómo llegó este animal a la isla?

Según las investigaciones, la culebra de herradura llegó a Ibiza de forma accidental a comienzos de los años 2000. Su expansión está relacionada con la importación de olivos centenarios ornamentales procedentes principalmente de regiones del sur de la península ibérica, donde esta especie es nativa. Las serpientes se ocultaban en las cavidades de los troncos y entre las raíces durante su transporte, pasando desapercibidas hasta ser introducidas en la isla.

Los primeros registros de la especie en Ibiza se remontan a alrededor de 2003, pero fue durante la década siguiente cuando su población comenzó a crecer rápidamente. Al encontrar un territorio sin depredadores naturales importantes y con abundancia de presas, especialmente la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), la serpiente logró establecerse y expandirse por gran parte de la isla.