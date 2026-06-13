Turismo inteligente: la tecnología que te permite "viajar en el tiempo" mientras recorrés un pueblo o ciudad

La tecnología no solo está cambiando nuestro día a día, sino que está cambiando la forma de conocer el mundo y una de las herramientas que más protagonismo ganó en los últimos años es la realidad aumentada. Gracias a esta innovación, cada vez más turistas pueden acceder a información, imágenes y recreaciones digitales mientras recorren pueblos, ciudades, monumentos o museos, utilizando únicamente su teléfono celular.
El sistema funciona mediante aplicaciones que superponen contenido digital sobre el entorno real captado por la cámara del dispositivo. Así, al apuntar hacia un edificio histórico o un punto de interés, es posible visualizar datos, fotografías antiguas, videos explicativos o reconstrucciones en tres dimensiones en tiempo real.
Esta tecnología ya comenzó a expandirse en numerosos destinos turísticos del mundo que buscan ofrecer experiencias más completas e inmersivas a sus visitantes.
Una nueva forma de descubrir la historia de un pueblo y orientarse
Uno de los usos más llamativos de la realidad aumentada aparece en ciudades con un importante patrimonio histórico. Algunas aplicaciones permiten observar cómo eran antiguamente plazas, barrios o construcciones emblemáticas, ofreciendo una especie de “viaje en el tiempo” que ayuda a comprender la evolución cultural y urbana de cada lugar, tal como consigna el sitio especializado Millas x el Mundo.
Los museos también se sumaron a esta tendencia. A través de contenidos interactivos, animaciones y reconstrucciones digitales, las exposiciones se vuelven más dinámicas y atractivas, especialmente para los visitantes más jóvenes.
Además de enriquecer el aspecto educativo, estas herramientas facilitan la orientación durante los recorridos. Algunas aplicaciones muestran rutas sugeridas, señalan atractivos cercanos e incluso indican la ubicación de restaurantes y servicios mediante señales superpuestas sobre la imagen real.
Especialistas del sector consideran que la realidad aumentada es una de las grandes apuestas del llamado turismo inteligente. A medida que los dispositivos móviles incorporan mayores capacidades tecnológicas, se espera que estas experiencias continúen multiplicándose en pueblos de todo el mundo.