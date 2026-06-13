Turismo inteligente: la tecnología que te permite "viajar en el tiempo" mientras recorrés un pueblo o ciudad

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Una nueva forma de descubrir la historia de un pueblo y orientarse

Uno de los usos más llamativos de la realidad aumentada aparece en ciudades con un importante patrimonio histórico. Algunas aplicaciones permiten observar cómo eran antiguamente plazas, barrios o construcciones emblemáticas, ofreciendo una especie de “viaje en el tiempo” que ayuda a comprender la evolución cultural y urbana de cada lugar, tal como consigna el sitio especializado Millas x el Mundo.

Los museos también se sumaron a esta tendencia. A través de contenidos interactivos, animaciones y reconstrucciones digitales, las exposiciones se vuelven más dinámicas y atractivas, especialmente para los visitantes más jóvenes.

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Además de enriquecer el aspecto educativo, estas herramientas facilitan la orientación durante los recorridos. Algunas aplicaciones muestran rutas sugeridas, señalan atractivos cercanos e incluso indican la ubicación de restaurantes y servicios mediante señales superpuestas sobre la imagen real.

Especialistas del sector consideran que la realidad aumentada es una de las grandes apuestas del llamado turismo inteligente. A medida que los dispositivos móviles incorporan mayores capacidades tecnológicas, se espera que estas experiencias continúen multiplicándose en pueblos de todo el mundo.