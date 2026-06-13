Estos libros se leen en 2 horas y son ideales para relajarte un fin de semana

El fin de semana suele ser el único momento en el cual muchas personas tienen tiempo libre para poder realizar alguna actividad que los relaje o que les permita pasar tiempo de calidad en soledad.
Una de esas actividades puede ser la lectura. Si te gusta leer, pero a veces no tienes tiempo, a continuación te recomendaremos algunos libros súper cortos que pueden leerse en tan solo 2 horas.
¿Qué libros se pueden leer en tan solo 2 horas?
El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez
Este clásico es uno de los más cortos del escritor colombiano. Narra la injusticia y la violencia que se vivía a medidados de los años 50 en Hispanoamérica. Tiene 104 páginas.
Distancia de rescate de Samanta Schweblin
La escritora argentina nos narra en esta novela de 136 páginas la vida de la joven Amanda, que se encuentra agonizante en el hospital de un pequeño pueblo de Argentina.
En el café de la juventud perdida de Patrick Modiano
Modiano nos invita a conocer un misterio que ronda en la vida de Louki, la hija de una trabajadora del mítico Moulin Rouge. Tiene 128 páginas.
Los girasoles griegos de Alberto Méndez
Con tan solo 160 páginas, este libro funciona como marco de varias historias reales de la posguerra española.
Guía de lugares que ya no existen de Espido Freire
Espido Feire se convirtió en la autora más joven en ganar el Premio Planeta en 1999 con su novela "Melocotones helados". Tiempo después publicó "Guía de lugares que ya no existen" donde ella habla de un viaje que se desvanece. Tiene 122 páginas.
En 2 horas o quizás un poquito más podrás terminar cualquiera de todas estas novelas que te encantarán y te ayudarán a poder trabajar en el hábito de la lectura.