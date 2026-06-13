Estos libros se leen en 2 horas y son ideales para relajarte un fin de semana

Este clásico es uno de los más cortos del escritor colombiano. Narra la injusticia y la violencia que se vivía a medidados de los años 50 en Hispanoamérica. Tiene 104 páginas.

Libros menos 200 páginas Libros con menos de 200 páginas para leer el fin de semana.

Distancia de rescate de Samanta Schweblin

La escritora argentina nos narra en esta novela de 136 páginas la vida de la joven Amanda, que se encuentra agonizante en el hospital de un pequeño pueblo de Argentina.

En el café de la juventud perdida de Patrick Modiano

Modiano nos invita a conocer un misterio que ronda en la vida de Louki, la hija de una trabajadora del mítico Moulin Rouge. Tiene 128 páginas.

Los girasoles griegos de Alberto Méndez

Con tan solo 160 páginas, este libro funciona como marco de varias historias reales de la posguerra española.

Guía de lugares que ya no existen de Espido Freire

Espido Feire se convirtió en la autora más joven en ganar el Premio Planeta en 1999 con su novela "Melocotones helados". Tiempo después publicó "Guía de lugares que ya no existen" donde ella habla de un viaje que se desvanece. Tiene 122 páginas.

Embed - Espido Freire en Instagram: "Ya podéis leer #GuíaDeLugaresQueYaNoExisten, mi nuevo libro, con el que gané el XX Premio Eurostars Hoteles de Narrativa de Viajes. Lo ha publicado @rba_libros y está disponible en librerías, plataformas... ¿recordáis aquellos lugares de infancia a los que ya no podéis regresar? ¿Esas ciudades o pueblos que han cambiado para siempre? ¿Un viaje irrepetible? De eso hablo en este libro del que, os confieso, estoy muy enamorada. ¡Ojalá os guste tanto como a mí! Pronto os anunciaré dónde haremos la presentación en Madrid y otras ciudades. #EspidoFreire #escritora #writer" View this post on Instagram

En 2 horas o quizás un poquito más podrás terminar cualquiera de todas estas novelas que te encantarán y te ayudarán a poder trabajar en el hábito de la lectura.