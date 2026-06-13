Los 5 museos más innovadores del mundo que ya usan inteligencia artificial

El Met trabaja con IA para ofrecer recorridos personalizados, accesibilidad digital y sistemas de catalogación basados en machine learning.

2. Smithsonian Institution – Washington D.C., EE.UU.

Utiliza IA para conservación, digitalización masiva y análisis de deterioro en obras.

3. MoMA (Museum of Modern Art) – Nueva York, EE.UU.

Integra IA en exposiciones interactivas, recomendaciones personalizadas y proyectos de IA generativa.

4. Tate Modern – Londres, Reino Unido

Incorpora instalaciones que responden al visitante mediante IA y herramientas de accesibilidad automatizada.

5. Museo Nacional de Australia (National Museum of Australia)

Pionero en asistentes virtuales con IA que guían al visitante y adaptan el recorrido según sus intereses.

museos inteligencia artificial freepik (2) La inteligencia artificial no reemplaza la experiencia cultural: la amplifica. Freepik

La inteligencia artificial no reemplaza la experiencia cultural: la amplifica. Los museos que ya la integran muestran un camino posible donde la tecnología potencia la accesibilidad, la interacción y la personalización. La cultura se vuelve más viva, más cercana y más inclusiva, sin perder su esencia.