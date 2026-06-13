La inteligencia artificial ya no es una promesa futura: es una herramienta que está transformando la forma en que los museos se relacionan con el público. Desde recorridos personalizados hasta sistemas de conservación basados en machine learning, estas instituciones están marcando el camino hacia una experiencia cultural más interactiva, accesible y dinámica.
Los 5 museos más innovadores del mundo que ya usan inteligencia artificial
Estos museos están liderando la integración de Inteligencia Artificial: recorridos inteligentes, accesibilidad ampliada y experiencias culturales interactivas
Los 5 museos más innovadores del mundo que ya usan inteligencia artificial
La transformación tecnológica no es teórica: ya está ocurriendo en algunos de los museos más influyentes del mundo. Estas instituciones están experimentando con IA para crear recorridos inteligentes, mejorar la accesibilidad, optimizar la conservación y ofrecer experiencias interactivas que cambian según cada visitante.
1. The Metropolitan Museum of Art (The Met) – Nueva York, EE.UU.
El Met trabaja con IA para ofrecer recorridos personalizados, accesibilidad digital y sistemas de catalogación basados en machine learning.
2. Smithsonian Institution – Washington D.C., EE.UU.
Utiliza IA para conservación, digitalización masiva y análisis de deterioro en obras.
3. MoMA (Museum of Modern Art) – Nueva York, EE.UU.
Integra IA en exposiciones interactivas, recomendaciones personalizadas y proyectos de IA generativa.
4. Tate Modern – Londres, Reino Unido
Incorpora instalaciones que responden al visitante mediante IA y herramientas de accesibilidad automatizada.
5. Museo Nacional de Australia (National Museum of Australia)
Pionero en asistentes virtuales con IA que guían al visitante y adaptan el recorrido según sus intereses.
La inteligencia artificial no reemplaza la experiencia cultural: la amplifica. Los museos que ya la integran muestran un camino posible donde la tecnología potencia la accesibilidad, la interacción y la personalización. La cultura se vuelve más viva, más cercana y más inclusiva, sin perder su esencia.