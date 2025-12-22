Durante siglos, el murciélago ha formado parte de la historia de una milenaria ciudad. Presente de manera discreta en escudos, fachadas, documentos oficiales y símbolos deportivos.
Mucho antes de que surgieran figuras culturales como Batman, este pequeño animal alado ya era un elemento distintivo de la identidad de una ciudad mediterránea que aprendió a reconocerse en su figura.
La ciudad que llevó a Batman a los tribunales para defender su símbolo histórico
La historia se remonta a 1238, cuando Jaime I conquistó Valencia, una ciudad en la costa este de España. La leyenda cuenta que un murciélago alertó al rey de un ataque nocturno, ayudando a cambiar el curso de la batalla. Desde entonces, el animal quedó asociado a la protección, la vigilancia y la buena fortuna.
Siglos después, el conflicto llegó desde un lugar inesperado. DC Comics, la poderosa editorial detrás de Batman, intentó registrar un símbolo de murciélago como marca exclusiva en Europa. Lo que para la industria del entretenimiento era una cuestión comercial, para Valencia se transformó en una amenaza cultural. El riesgo no era perder un dibujo, sino ceder parte de su identidad histórica.
DC versus la ciudad de Valencia
En 2019, DC Comics presentó una oposición ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) contra el registro de un logo de murciélago diseñado por el Valencia CF para su centenario, argumentando posible confusión con el símbolo de Batman.
La ciudad decidió no quedarse callada. Valencia, junto con instituciones locales como el Valencia CF, se presentó ante los tribunales para defender su derecho a seguir usando un símbolo que no había nacido en una mesa de diseño, sino en la historia misma. No se trataba de competir con Batman, sino de marcar un límite. El murciélago valenciano no era una copia, era un legado.
En junio de 2021, el Valencia Club de Fútbol y DC Comics alcanzaron un pacto que permitió registrar legalmente el murciélago del centenario en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Esto significa que el club puede usar la imagen del murciélago en escudos, camisetas, productos corporativos y merchandising sin problemas legales
Los argumentos fueron claros. El murciélago de Valencia existía desde hacía más de 700 años, mucho antes de que DC Comics fuera fundada. Su uso no respondía al marketing, sino a la tradición. Los organismos europeos reconocieron esa diferencia y fallaron a favor de la ciudad. Valencia ganó una batalla singular. No contra un héroe ficticio, sino contra la idea de que todo puede registrarse, apropiarse o venderse.