La ciudad que llevó a Batman a los tribunales para defender su símbolo histórico

Siglos después, el conflicto llegó desde un lugar inesperado. DC Comics, la poderosa editorial detrás de Batman, intentó registrar un símbolo de murciélago como marca exclusiva en Europa. Lo que para la industria del entretenimiento era una cuestión comercial, para Valencia se transformó en una amenaza cultural. El riesgo no era perder un dibujo, sino ceder parte de su identidad histórica.

Escudo de Valencia (2)

DC versus la ciudad de Valencia

En 2019, DC Comics presentó una oposición ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) contra el registro de un logo de murciélago diseñado por el Valencia CF para su centenario, argumentando posible confusión con el símbolo de Batman.

La ciudad decidió no quedarse callada. Valencia, junto con instituciones locales como el Valencia CF, se presentó ante los tribunales para defender su derecho a seguir usando un símbolo que no había nacido en una mesa de diseño, sino en la historia misma. No se trataba de competir con Batman, sino de marcar un límite. El murciélago valenciano no era una copia, era un legado.

Valencia

En junio de 2021, el Valencia Club de Fútbol y DC Comics alcanzaron un pacto que permitió registrar legalmente el murciélago del centenario en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Esto significa que el club puede usar la imagen del murciélago en escudos, camisetas, productos corporativos y merchandising sin problemas legales

Los argumentos fueron claros. El murciélago de Valencia existía desde hacía más de 700 años, mucho antes de que DC Comics fuera fundada. Su uso no respondía al marketing, sino a la tradición. Los organismos europeos reconocieron esa diferencia y fallaron a favor de la ciudad. Valencia ganó una batalla singular. No contra un héroe ficticio, sino contra la idea de que todo puede registrarse, apropiarse o venderse.