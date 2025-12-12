En medio del desierto exuberante de rascacielos e innovación que es la ciudad de Dubái, apuesta un nuevo coloso a la ambición humana, la piscina más profunda del mundo para bucear. Con 60,02 metros de profundidad y 14 millones de litros de agua dulce, esta instalación redefine lo que puede significar “sumergirse”.
14 millones de litros de agua, una "ciudad abandonada" y un cine: cómo es la piscina más profunda del mundo
Un volumen imponente La cantidad de agua necesaria para llenar esta pileta equivale aproximadamente a seis piscinas olímpicas. Esa masa líquida está contenida dentro de una estructura de 1.500 m², diseñada con forma de ostra, un guiño al legado de buceo de perlas de los Emiratos Árabes, que aloja un espacio de buceo sin precedentes.
Una “ciudad hundida” bajo las aguas. Pero lo más singular de Deep Dive Dubai no es solo su profundidad, quienes se animan a descender se topan con una ciudad submarina diseñada para explorarse. Calles, departamentos, un garage, un salón de juegos con metegol y mesas de snooker, incluso un “arcade”, todo pensado para ofrecer una experiencia única de inmersión, casi cinematográfica.
¿Cómo es esta piscina?
- el complejo suma funcionalidades propias de un estudio, cámaras subacuáticas, sistema de luces y sonido ambiental que permiten generar distintas atmósferas bajo el agua, lo que además habilita su uso como plató de filmación sumergida.
- el agua de esta piscina se filtra y recircula cada seis horas mediante un sistema sofisticado que combina roca volcánica silícea, tecnología desarrollada por la agencia espacial y radiación UV para mantenerla limpia y segura.
- también fue diseñado para ser un entorno amigable, la temperatura del agua es mantenida en torno a los 30 °C, lo que permite bucear