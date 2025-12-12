En medio del desierto exuberante de rascacielos e innovación que es la ciudad de Dubái, apuesta un nuevo coloso a la ambición humana, la piscina más profunda del mundo para bucear. Con 60,02 metros de profundidad y 14 millones de litros de agua dulce, esta instalación redefine lo que puede significar “sumergirse”.

14 millones de litros de agua, una "ciudad abandonada" y un cine: cómo es la piscina más profunda del mundo

Un volumen imponente La cantidad de agua necesaria para llenar esta pileta equivale aproximadamente a seis piscinas olímpicas. Esa masa líquida está contenida dentro de una estructura de 1.500 m², diseñada con forma de ostra, un guiño al legado de buceo de perlas de los Emiratos Árabes, que aloja un espacio de buceo sin precedentes.