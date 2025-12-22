Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen definido sus respectivos grupos de la Primera Nacional 2026, tras el sorteo que se realizó este lunes en la AFA con la presencia del presidente Chiqui Tapia y Marcelo Achile, máximo dirigente de la categoría.
Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya conocen los grupos de la Primera Nacional 2026, tras el sorteo que se realizó este lunes
El Tomba, que descendió a la segunda categoría tras permanecer 17 años en Primera División,deberá afrontar un duro camino para buscar retornar a la Liga Profesional ya que el certamen será de 36 fechas, incluidas dos de interzonales.
La entidad bodeguera tiene nuevo presidente, José Mansur (reemplazó en el cargo a Alejandro Chapini), por consiguiente el Expreso sumó a un nuevo DT, Mariano Toedtli y el Turco Omar Asad dejó de ser el entrenador tras dirigir tres partidos (cosechó dos empates y una derrota) en la recta final del Torneo Clausura.
En el caso del Deportivo Maipú, que quedó eliminado en los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2025, tiene muchas bajas, pero sumó al arquero Agustín Pavón, al delantero paraguayo Felipe Rivarola, y al volante mendocino -ex Alvarado de Mar del Plata- Juan Pablo Gobetto.
El torneo de la Primera Nacional arrancará el próximo 6 de febrero. El campeonato se dividirá en dos zonas, sumará dos fechas de clásicos interzonales y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir a los dos finalistas y a los clasificados al Reducido por el segundo ascenso.
En cuanto a la televisación, tras finalizar el contrato con TyC Sports y DirecTV, el propio Tapia explicó: "Estamos trabajando para tener más oportunidades, más pantallas y que se vea el trabajo en las categorías. Estamos trabajando para ser reconocidos los derechos audiovisuales".
Grupo A
Grupo B