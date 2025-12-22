Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya conocen los grupos de la Primera Nacional 2026

En el caso del Deportivo Maipú, que quedó eliminado en los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2025, tiene muchas bajas, pero sumó al arquero Agustín Pavón, al delantero paraguayo Felipe Rivarola, y al volante mendocino -ex Alvarado de Mar del Plata- Juan Pablo Gobetto.

Alexis Matteo Maipu uno. Alexis Matteo seguirá al frente del Deportivo Maipú.

La Primera Nacional 2026: cuándo empieza y dónde verla

El torneo de la Primera Nacional arrancará el próximo 6 de febrero. El campeonato se dividirá en dos zonas, sumará dos fechas de clásicos interzonales y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir a los dos finalistas y a los clasificados al Reducido por el segundo ascenso.

En cuanto a la televisación, tras finalizar el contrato con TyC Sports y DirecTV, el propio Tapia explicó: "Estamos trabajando para tener más oportunidades, más pantallas y que se vea el trabajo en las categorías. Estamos trabajando para ser reconocidos los derechos audiovisuales".

Los grupos de la Primera Nacional 2026

Grupo A

All Boys

Ferro

Deportivo Madryn

Chaco For Ever

Deportivo Morón

Estudiantes de Buenos Aires

Racing de Córdoba

Los Andes

Mitre de Santiago del Estero

Almirante Brown

Ciudad Bolívar

Colón

Central Norte de Salta

Godoy Cruz

San Miguel

San Telmo

Defensores de Belgrano

Acassuso

Grupo B