Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Fútbol

Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya conocen los grupos de la Primera Nacional 2026

Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya conocen los grupos de la Primera Nacional 2026, tras el sorteo que se realizó este lunes

Por UNO
Tapia encabezó la ceremonia del sorteo.

Tapia encabezó la ceremonia del sorteo.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen definido sus respectivos grupos de la Primera Nacional 2026, tras el sorteo que se realizó este lunes en la AFA con la presencia del presidente Chiqui Tapia y Marcelo Achile, máximo dirigente de la categoría.

El Tomba, que descendió a la segunda categoría tras permanecer 17 años en Primera División,deberá afrontar un duro camino para buscar retornar a la Liga Profesional ya que el certamen será de 36 fechas, incluidas dos de interzonales.

Presentación toedtli godoy cruz
Mariano Toedtli es el entrenador que tendrá Godoy Cruz en la Primera Nacional.

Mariano Toedtli es el entrenador que tendrá Godoy Cruz en la Primera Nacional.

La entidad bodeguera tiene nuevo presidente, José Mansur (reemplazó en el cargo a Alejandro Chapini), por consiguiente el Expreso sumó a un nuevo DT, Mariano Toedtli y el Turco Omar Asad dejó de ser el entrenador tras dirigir tres partidos (cosechó dos empates y una derrota) en la recta final del Torneo Clausura.

En el caso del Deportivo Maipú, que quedó eliminado en los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2025, tiene muchas bajas, pero sumó al arquero Agustín Pavón, al delantero paraguayo Felipe Rivarola, y al volante mendocino -ex Alvarado de Mar del Plata- Juan Pablo Gobetto.

Alexis Matteo Maipu uno.
Alexis Matteo seguirá al frente del Deportivo Maipú.

Alexis Matteo seguirá al frente del Deportivo Maipú.

La Primera Nacional 2026: cuándo empieza y dónde verla

El torneo de la Primera Nacional arrancará el próximo 6 de febrero. El campeonato se dividirá en dos zonas, sumará dos fechas de clásicos interzonales y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir a los dos finalistas y a los clasificados al Reducido por el segundo ascenso.

En cuanto a la televisación, tras finalizar el contrato con TyC Sports y DirecTV, el propio Tapia explicó: "Estamos trabajando para tener más oportunidades, más pantallas y que se vea el trabajo en las categorías. Estamos trabajando para ser reconocidos los derechos audiovisuales".

Embed - Sorteo Programa de Partidos Primera C, Primera B, Primera Nacional y Federal A 2026

Los grupos de la Primera Nacional 2026

Grupo A

  • All Boys
  • Ferro
  • Deportivo Madryn
  • Chaco For Ever
  • Deportivo Morón
  • Estudiantes de Buenos Aires
  • Racing de Córdoba
  • Los Andes
  • Mitre de Santiago del Estero
  • Almirante Brown
  • Ciudad Bolívar
  • Colón
  • Central Norte de Salta
  • Godoy Cruz
  • San Miguel
  • San Telmo
  • Defensores de Belgrano
  • Acassuso

Grupo B

  • Nueva Chicago
  • Atlanta
  • San Martín de Tucumán
  • Gimnasia de Jujuy
  • Almagro
  • Chacarita
  • San Martín de San Juan
  • Temperley
  • Güemes de Santiago del Estero
  • Tristán Suárez
  • Agropecuario
  • Patronato
  • Gimnasia y Tiro de Salta
  • Deportivo Maipú
  • Quilmes
  • Colegiales
  • Midland
  • Atlético Rafaela

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas