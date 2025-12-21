Netflix comenzó a despedir este 2025 sumando muy buenos estrenos a su catálogo. Ese es el caso de la película Miss Carbón, una propuesta argentina-española que asombra con una historia personal y de la que todos están hablando desde que asomó en el catálogo de series y películas.
Netflix: estrenó la película sobre la primera mujer en ingresar a trabajar a una mina en la Patagonia
La nueva película de Netflix tuvo su estreno mundial en la plataforma el viernes 19 de diciembre de 2025 y por estas horas está en boca de todos
Esta película está dirigida por Agustina Macri y vale la pena ver cada minuto de la actuación de Lux Pascal, actriz chileno-estadounidense que descolla con su rol protagónico.
La producción escrita por la argentina Erika Halvorsen, narra la historia de una mujer trans, que hace de todo para poder trabajar en una mina en la Patagonia argentina, teniendo que luchar contra el machismo y la discriminación en todo momento.
Basada en hechos reales, Miss Carbón, la nueva joya de Netflix, logra sumergir al espectador dentro de las minas y sentir lo duro de uno de los trabajos más sacrificados del mundo.
Netflix: trama de la película Miss Carbón
La sinopsis oficial de la película de Netflix, describe: “Tras ser expulsada de su casa por ser trans y no poder trabajar en la minería por ser mujer, Carlita vaga sola, persiguiendo un sueño que nadie quiere que cumpla”.
En síntesis, el público se encontrará con una historia inspiradora y de superación personal, sobre una mujer que batalla por su identidad. Se trata de la vida de Carlita (Lux Pascal), la primera mujer trans minera de la Patagonia argentina.
Netflix: reparto de la película Miss Carbón
- Lux Pascal (Carlita Antonella Rodríguez)
- Laura Grandinetti
- Romina Escobar
- Leixandre Gómez Davi
- Simone Mercado
- Federico Marzullo
- Gabriela Pastor
- Agostina Inella
Tráiler de Miss Carbón, película de Netflix
Dónde ver la película Miss Carbón, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Miss Carbón se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Queen of coal se puede ver en Netflix.
- España: la película Miss Carbón se puede ver en Netflix.