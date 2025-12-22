Luciano Vietto cargó contra la dirigencia de Racing y criticó a Gustavo Costas tras irse libre

En diálogo con ESPN el delantero explicó: "Fue sorpresivo de la manera que se dio. Me avisaron de un momento a otro, cuesta un poco procesarlo".

Además detalló que no tenía en mente irse de la Academia de esta manera por lo que apuntó contra la dirigencia presidida por Diego Milito: "La idea era continuar, vine a Racing para quedarme muchos años y terminar mi carrera acá".

El delantero de 32 años quería retirarse en Racing, situación que finalmente no sucederá: "Tenía la esperanza y las ganas de que de parte del club exista un ofrecimiento para continuar pero eso no ocurrió. Es mentira que rechacé un contrato por productividad y que me negué a bajarme el salario".

Luciano Vietto - Gustavo Costas Luciano Vietto se refirió al estilo de juego de Gustavo Costas.

Luciano Vietto se refirió a la relación que mantienen con el entrenador y se separó de su manera de ver el fútbol: "Con Gustavo (Costas) no fue fácil para mí. En cuando a lo futbolístico somos polos opuestos. Me costó mucho participar en la ideología que él tiene. Pero de mi parte fue siempre con respeto. Personalmente por mis formas, no me ayudó mucho a la hora de entrar a la cancha, desde lo futbolístico".

"Me costó más que a otros compañeros, no lo culpo. Para el staff siempre hubo gran respeto de mi parte, le deseo lo mejor porque está al mando de Racing", continuó explicando sobre la relación con el entrenador.

"No fue un año fácil para mí porque tuve varias lesiones pero siempre me entregué al máximo", destacó el delantero.

"Tras el 1-1 en la Bombonera ya estaba disponible. Cuando no me tocó entrar fue por el entrenador. Cuando estuve convocado en el banco no entré por algo técnico. No porque estoy roto ni puedo jugar 10 minutos. No tengo ningún problema crónico. Me pasó dos veces este problema en 15 años de carrera. Lamentablemente me pasó ahora y tardó un poco más", concluyó Vietto.

Al darse a conocer sus palabras la Academia despidió al delantero en sus redes sociales: "Muchas gracias por tu compromiso y por haber defendido siempre con el corazón nuestra camiseta".

Embed Muchas gracias Luciano Vietto por tu compromiso y por haber defendido siempre con el corazón nuestra camiseta. ¡Éxitos para lo que viene! pic.twitter.com/XYaeZNpXjD — Racing Club (@RacingClub) December 22, 2025

"¡Éxitos para lo que viene!", cerró el mensaje.