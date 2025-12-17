Gustavo Costas aceptó: hasta cuándo es el contrato que le ofreció Racing y qué falta para firmar

Diego Milito y compañía fueron contundentes. La extensión del mismo es de tres años. Esto con el objetivo de asegurar la continuidad del director técnico hasta el final del mandato del actual presidente del club.

Gustavo Costas aceptó la propuesta y solamente resta llegar a una cuerdo en cuanto a la parte económica. Aquellos que siguen el día a día del mundo Racing asegura que esto se solucionará rápidamente y que en los próximos días se oficializará la renovación.

Gustavo Costas

Los dos jugadores de Boca que Racing tiene en carpeta

Mientras se define su futuro, Gustavo Costas tiene en carpeta a Lucas Blondel y Milton Giménez. El lateral derecho está relegado en la consideración de Claudio Úbeda y por decisión propia sumó minutos en el equipo de Reserva, con el objetivo de no perder ritmo.

Por su parte el delantero, exjugador de Banfield, terminó la temporada siendo titular pero su bajo rendimiento lo llevó a ser resistido por los hinchas, tanto en la cancha como en las redes sociales.

Ambos futbolistas tienen en su contrato una cláusula de recisión de 15 millones de dólares. Pese a ello, en caso de avanzar, desde Racing buscarán una salida por una cifra menor.