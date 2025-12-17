Procesaron a Marcelo Moretti acusado de administración fraudulenta en San Lorenzo

Marcelo Moretti.jpg

Momentos de tensión en San Lorenzo

Los dirigentes de San Lorenzo que están en contra de la gestión de Marcelo Moretti declararon la acefalía, esto quiere decir que la institución quedó sin sus autoridades máximas (presidente y/o comisión directiva) que se puede dar por diferentes motivos: renuncias, vencimiento de mandatos, destituciones u otras causas.

De esta manera el club queda sin representación legal ni capacidad para tomar decisiones administrativas, deportivas o económicas. Ante esto es necesario designar autoridades provisorias o se debe convocar a elecciones.

Es así que los dirigentes que no renunciaron podrán presentar sus listas y en una votación en Asamblea se podrá definir cuáles son las nuevas autoridades. Sin embargo, Moretti dijo que la acefalía no es tal denunció un "golpe de Estado".

La palabra de Moretti sobre San Lorenzo

En diálogo con TN (en una entrevista telefónica) Marcelo Moretti expuso sus sensaciones con lo ocurrido en El Cuervo: "Uno trata de hacer lo mejor en el club, pero claramente me quieren hacer un golpe de Estado desde hace un año para tomar el poder de San Lorenzo".

Además, dio a conocer cuál es su estrategia para volver a la presidencia: "Vamos a impugnar el acta que supuestamente decretó la acefalía porque tiene un montón de vicios".

El ex dirigente acusó a la Comisión Directiva de no realizar los pasos establecidos por la reglamentación: "La acefalía no está bien decretada. El acta no terminé de verla, no la firmé y no fui quien comandó la Comisión Directiva, porque no me dejaron".

Con respecto al video que lo muestra recibiendo dinero y que derivó en toda la problemática institucional en San Lorenzo, explicó: "Eso fue armado, dañó mi imagen y a raíz de eso se construyó un relato".

Marcelo Moretti también detallo que todo el proceso se está llevando adelante de manera absolutamente irregular: "Esto arrancó muy temprano, después hicimos un cuarto intermedio porque tuvimos que ir a declarar al mediodía, y cuando volvimos algunos de los que estaban a la mañana no estaban a la tarde. No hay libros de actas, no sé dónde está".

Crisis en San Lorenzo: procesaron a Marcelo Moretti

La jueza Laura Bruniard procesó a Marcelo Moretti por administración fraudulenta y le impuso la prohibición de salir del país, además de un embargo que supera los 38 millones de pesos. El procesamiento responde al pedido de la fiscal Mónica Cuñarro quien manifestó que el dirigente tuvo un accionar dilatorio en la investigación.

La acusación se da porque Moretti se ausentó seis veces al llamado de prestar declaración indagatoria. Y, cuando finalmente se presentó, se negó a responder preguntas.