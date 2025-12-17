Cómo alejar a los mosquitos de tu habitación usando un poco de albahaca: repelente casero efectivo

Con la llegada del calor, una de las plagas más molestas son los mosquitos, que se ven atraídos por el dióxido de carbono que exhalas desde tu habitación. Para ahuyentarlos por la noche, muchas son las personas que esquivan los altos costos del espiral y recurren a elementos caseros.
Uno de ellos es la albahaca, que se convierte en algo efectivo por su intenso aroma que contiene una serie de compuestos volátiles.
Cómo alejar a los mosquitos de tu habitación un poco de albahaca
La forma más sencilla es colocar una maceta con una planta de albahaca cerca de una ventana o puerta. El aroma que desprende de forma natural ayudará a disuadirlos de entrar a tu habitación. Sin embargo, hay una serie de métodos mucho más complejos.
Por ejemplo, puedes preparar un spray casero para vaporizar en tu habitación, alrededor de las ventanas y en las cortinas del espacio. El paso a paso es el siguiente:
- Hierve las hojas frescas de albahaca en agua destilada durante unos 10 minutos.
- Retira del fuego y deja que la mezcla se enfríe por completo.
- Cuela el líquido para retirar las hojas.
- Añade un poco de hamamelis o vinagre y vierte la mezcla en una botella con atomizador.
- Rocía según sea necesario.
El uso de albahaca es un método natural que puede ser efectivo y complementario a los repelentes tradicionales. Si esto no funciona, no te quedará de otra que comprarlos.
Por qué los mosquitos se ven atraídos por las personas
Los mosquitos pican más a ciertas personas por una combinación de factores químicos y biológicos: les atrae el dióxido de carbono que exhalas, el ácido láctico y amoníaco de la transpiración, el calor corporal y el tipo de sangre, por nombrar algunos ejemplos.
Especialmente el O es el que los llama más, aunque también hay otros factores que inciden, como el tipo de ropa que usas y los movimientos que haces.