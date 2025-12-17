Cómo alejar a los mosquitos de tu habitación usando un poco de albahaca: repelente casero efectivo

Por ejemplo, puedes preparar un spray casero para vaporizar en tu habitación, alrededor de las ventanas y en las cortinas del espacio. El paso a paso es el siguiente:

Hierve las hojas frescas de albahaca en agua destilada durante unos 10 minutos. Retira del fuego y deja que la mezcla se enfríe por completo. Cuela el líquido para retirar las hojas. Añade un poco de hamamelis o vinagre y vierte la mezcla en una botella con atomizador. Rocía según sea necesario.

mosquitos, habitacion Los mosquitos van a tu habitación atraídos por múltiples factores.

El uso de albahaca es un método natural que puede ser efectivo y complementario a los repelentes tradicionales. Si esto no funciona, no te quedará de otra que comprarlos.

Por qué los mosquitos se ven atraídos por las personas

Los mosquitos pican más a ciertas personas por una combinación de factores químicos y biológicos: les atrae el dióxido de carbono que exhalas, el ácido láctico y amoníaco de la transpiración, el calor corporal y el tipo de sangre, por nombrar algunos ejemplos.

Especialmente el O es el que los llama más, aunque también hay otros factores que inciden, como el tipo de ropa que usas y los movimientos que haces.