¿Por qué los mosquitos me pican en los tobillos y cómo puedo evitarlo?

Los mosquitos son insectos más bien nocturnos que aparecen cuando las temperaturas bajan y la luz solar desaparece. Son insectos de hábitos particulares y un tipo de reproducción muy interesante.
Los mosquitos se alimentan de néctar de otras especies, no de sangre. Las hembras pican y absorben la sangre, pero para poder reproducirse. Requieren de agua estancada para desarrollar sus larvas, climas cálidos y humedad.
Los mosquitos no solo pican y generan picazón. Muchas especies pueden transmitir enfermedades importantes como malaria o dengue, por ello se recomienda reducir y evitar la formación de huevos en la casa eliminando el agua estancada y tapando grietas.
¿Por qué los mosquitos me pican los tobillos?
Los mosquitos pican en todo el cuerpo, aunque a veces es probable que encuentres picaduras concentradas en algunas partes del cuerpo más que en otras.
En ocasiones, los mosquitos se concentran en los tobillos y piernas. En los pies se concentran muchos microorganismos, más allá de la higiene y limpieza que mantengamos. En los pies hay todo tipo de bacterias y olores perceptibles para los mosquitos.
Por lo tanto, los mosquitos te suelen picar los tobillos atraídos por el olor, el sudor y los microorganismos. En general, estos insectos pican guiados por la temperatura corporal, el dióxido de carbono que emanas al respirar y la transpiración.
Los mosquitos suelen picar las zonas donde se concentran estas sustancias y donde hay venas más superficiales, por eso es común que encuentres picaduras en tus muñecas, brazos, tobillos y áreas menos cubiertas por la ropa.
¿Cómo evitar las picaduras de mosquitos en los tobillos?
Es normal que los mosquitos nos ataquen los tobillos cuando estamos en el trabajo o en un espacio al aire libre. Para evitar que los mosquitos te piquen los tobillos, puedes tener en cuenta algunos consejos y recomendaciones.
- Utiliza repelente para insectos en las zonas descubiertas. Colócatelo antes de salir de casa o antes de acostarte a dormir. Lo mejor es usar repelentes registrados con DEET, Picaridina y otros componentes registrados.
- Utiliza ropa adecuada para cubrir tu cuerpo y evitar las picaduras de insectos.
- Controla el ingreso de mosquitos utilizando mosquiteras de tela, eliminando recipientes con agua y usando ventiladores.
- Evita los repelentes naturales o caseros, no está comprobado que esas mezclas maten o ahuyenten mosquitos.