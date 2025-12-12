Inicio Sociedad Mosquitos
Muy curioso

¿Por qué los mosquitos me pican en los tobillos y cómo puedo evitarlo?

Los mosquitos son insectos muy molestos y ruidosos que llegan con el verano y el calor. Te explico por qué a veces nos pican en los tobillos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Por qué los mosquitos pican más en algunas partes del cuerpo que en otras. 

Por qué los mosquitos pican más en algunas partes del cuerpo que en otras. 

Llega el calor, el verano, las ventanas de la casa abiertas y con todo esto llegan los mosquitos. Estos insectos suelen ser muy molestos y bulliciosos. No solo nos llenan de picaduras, su zumbido también nos atormenta durante la noche interrumpiendo el sueño.

Los mosquitos son insectos más bien nocturnos que aparecen cuando las temperaturas bajan y la luz solar desaparece. Son insectos de hábitos particulares y un tipo de reproducción muy interesante.

mosquitos
Te explico por qu&eacute; los mosquitos pican m&aacute;s en los pies y tobillos.&nbsp;

Te explico por qué los mosquitos pican más en los pies y tobillos.

Los mosquitos se alimentan de néctar de otras especies, no de sangre. Las hembras pican y absorben la sangre, pero para poder reproducirse. Requieren de agua estancada para desarrollar sus larvas, climas cálidos y humedad.

Los mosquitos no solo pican y generan picazón. Muchas especies pueden transmitir enfermedades importantes como malaria o dengue, por ello se recomienda reducir y evitar la formación de huevos en la casa eliminando el agua estancada y tapando grietas.

¿Por qué los mosquitos me pican los tobillos?

Los mosquitos pican en todo el cuerpo, aunque a veces es probable que encuentres picaduras concentradas en algunas partes del cuerpo más que en otras.

En ocasiones, los mosquitos se concentran en los tobillos y piernas. En los pies se concentran muchos microorganismos, más allá de la higiene y limpieza que mantengamos. En los pies hay todo tipo de bacterias y olores perceptibles para los mosquitos.

picaduras en los pies
Los mosquitos pican guiados por el olor, el calor y las sustancias de la piel.&nbsp;

Los mosquitos pican guiados por el olor, el calor y las sustancias de la piel.

Por lo tanto, los mosquitos te suelen picar los tobillos atraídos por el olor, el sudor y los microorganismos. En general, estos insectos pican guiados por la temperatura corporal, el dióxido de carbono que emanas al respirar y la transpiración.

Los mosquitos suelen picar las zonas donde se concentran estas sustancias y donde hay venas más superficiales, por eso es común que encuentres picaduras en tus muñecas, brazos, tobillos y áreas menos cubiertas por la ropa.

¿Cómo evitar las picaduras de mosquitos en los tobillos?

Es normal que los mosquitos nos ataquen los tobillos cuando estamos en el trabajo o en un espacio al aire libre. Para evitar que los mosquitos te piquen los tobillos, puedes tener en cuenta algunos consejos y recomendaciones.

repelente
Utiliza siempre repelentes de mosquitos registrados y seguros.&nbsp;

Utiliza siempre repelentes de mosquitos registrados y seguros.

  • Utiliza repelente para insectos en las zonas descubiertas. Colócatelo antes de salir de casa o antes de acostarte a dormir. Lo mejor es usar repelentes registrados con DEET, Picaridina y otros componentes registrados.
  • Utiliza ropa adecuada para cubrir tu cuerpo y evitar las picaduras de insectos.
  • Controla el ingreso de mosquitos utilizando mosquiteras de tela, eliminando recipientes con agua y usando ventiladores.
  • Evita los repelentes naturales o caseros, no está comprobado que esas mezclas maten o ahuyenten mosquitos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar