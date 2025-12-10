Elimina la cochinilla de tus plantas para siempre con este simple truco casero

Una forma muy fácil de proteger nuestras plantas y eliminar la cochinilla es mojar un algodón con alcohol y limpiar las zonas que hayan sido afectadas. Esto se debe hacer con toda la precaución de no dejar nada sin limpiar, sino la cochinilla se volviera a expandir.

Ahora, en caso de que la planta sea grande, lo mejor es mezclar alcohol de quemar, jabón blanco y agua caliente y luego rociar la planta. En este caso también se debe tener todo el cuidado posible de no dejar espacios sin rociar, ya que la cochinilla debe ser eliminada completamente.

casas jardin.jpg

Cochinilla en las plantas: qué pasa si nada funciona

En caso de que ningún truco casero o mezcla funciona a la hora de eliminar la cochinilla de las plantas, entonces se debe recurrir a una solución fitosanitaria. Esto significa que se deberá desinfectar la planta o el jardín para destruir este parásito.

Una vez que se haya eliminado la cochinilla de todas las plantas, entonces se podrá disfrutar de ellas y verlas crecer sanas y fuertes y así embellecer todo el hogar.