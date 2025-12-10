Inicio Sociedad planta
Elimina la cochinilla de tus plantas para siempre con este simple truco casero

La cochinilla es uno de los parásitos más comunes que pueden aparecer en el jardín y atacar las plantas y los árboles. Cómo eliminarlo

Uno de los problemas más comunes que se tienen en el jardín es cuando se encuentran las plantas y los árboles afectados por la cochinilla.

Este parásito es muy común y afecta a los seres más queridos que tiene un jardín: las plantas. Por eso es muy importante revisar, cada cierto tiempo, que esta plaga no se haya presentado. Ahora, si hay señales de que la cochinilla ha atacado, entonces se puede acudir a un truco casero.

cochinilla, plantas.webp

Cómo eliminar la cochinilla de nuestras plantas

A pesar del desastre que puede causar, la cochinilla es muy fácil de eliminar, pero debe ser detecta a tiempo. La forma de hacerlo es revisando el reverso de las hojas, ya que este parásito se suele alojar allí.

Una forma muy fácil de proteger nuestras plantas y eliminar la cochinilla es mojar un algodón con alcohol y limpiar las zonas que hayan sido afectadas. Esto se debe hacer con toda la precaución de no dejar nada sin limpiar, sino la cochinilla se volviera a expandir.

Ahora, en caso de que la planta sea grande, lo mejor es mezclar alcohol de quemar, jabón blanco y agua caliente y luego rociar la planta. En este caso también se debe tener todo el cuidado posible de no dejar espacios sin rociar, ya que la cochinilla debe ser eliminada completamente.

casas jardin.jpg

Cochinilla en las plantas: qué pasa si nada funciona

En caso de que ningún truco casero o mezcla funciona a la hora de eliminar la cochinilla de las plantas, entonces se debe recurrir a una solución fitosanitaria. Esto significa que se deberá desinfectar la planta o el jardín para destruir este parásito.

Una vez que se haya eliminado la cochinilla de todas las plantas, entonces se podrá disfrutar de ellas y verlas crecer sanas y fuertes y así embellecer todo el hogar.

