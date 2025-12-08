Las 3 plantas que florecen todo el año y llenan el jardín de mariposas

Para tener el jardín lleno de colores no hace falta que sea primavera o verano, ya que existen plantas capaces de florecer durante los doce meses, aportando belleza constante y atrayendo mariposas que llenan el espacio de vida y movimiento. Estas especies son ideales para quienes buscan un patio vibrante sin complicarse demasiado con el mantenimiento.
Además de regalar flores todo el año, estas plantas funcionan como verdaderos imanes de polinizadores. Las mariposas encuentran en ellas néctar, refugio y un entorno perfecto para completar su ciclo. Por eso, incorporarlas al jardín es una forma fácil de crear un espacio más natural y lleno de biodiversidad.
En esta nota te contamos cuáles son las mejores plantas para disfrutar de flores permanentes y mariposas en cualquier estación. Todas son resistentes, fáciles de cuidar y adaptables a distintos tipos de jardines, balcones o patios.
Plantas que florecen todo el año y atraen polinizadores
La lantana (Lantana camara) es una planta rústica que ofrece racimos de flores en tonos amarillos, naranjas, rosas y rojos. Crece rápido, soporta el sol intenso y es una de las favoritas de las mariposas, así que si la cultivas en el sustrato del jardín o en una maceta en la terraza, siempre te visitarán estos insectos.
Esta especie requiere un sitio donde reciba pleno sol, o al menos seis horas de luz por día. En climas cálidos puedes regar tres o cuatro veces por semana, mientras que en climas templados o fríos una vez por semana está bien. Una vez al año, necesita una poda ligera para mantener su forma.
La penta lanceolata (Estrella egipcia) es otra especie que florece casi sin pausa los 365 días del año. Tiene flores en forma de estrella que aparecen en ramilletes y atraen mariposas de forma constante. Florece casi sin pausa y se destaca por su resistencia.
Necesita pleno sol para una floración óptima, aunque tolera sombra parcial. Riega regularmente cuando el sustrato superficial se seque, evitando el encharcamiento. Reduce el riego en invierno, ya que la planta entra en un estado de reposo. Durante la primavera y el verano, agradece fertilizaciones mensuales.
Por último, otra planta que atrae polinizadores al jardín es la Verbena híbrida (Verbena hybrida). Es una especie compacta, con abundante floración, con colores que van del violeta al rojo. Su aroma y sus flores pequeñas son irresistibles para las mariposas.
Prefiere pleno sol, al menos 6 horas diarias, para una floración óptima, aunque tolera algo de sombra parcial. Requiere un riego frecuente pero sin encharcar, dejando que la capa superior del suelo se seque entre riegos para evitar el exceso de humedad y la pudrición de las raíces. Por último, es importante recortar las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.