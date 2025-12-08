Las 3 plantas que florecen todo el año y llenan el jardín de mariposas

Plantas que florecen todo el año y atraen polinizadores

La lantana (Lantana camara) es una planta rústica que ofrece racimos de flores en tonos amarillos, naranjas, rosas y rojos. Crece rápido, soporta el sol intenso y es una de las favoritas de las mariposas, así que si la cultivas en el sustrato del jardín o en una maceta en la terraza, siempre te visitarán estos insectos.

lantana flores.jpg Esta planta crece rápido y soporta las temperaturas extremas.

Esta especie requiere un sitio donde reciba pleno sol, o al menos seis horas de luz por día. En climas cálidos puedes regar tres o cuatro veces por semana, mientras que en climas templados o fríos una vez por semana está bien. Una vez al año, necesita una poda ligera para mantener su forma.

La penta lanceolata (Estrella egipcia) es otra especie que florece casi sin pausa los 365 días del año. Tiene flores en forma de estrella que aparecen en ramilletes y atraen mariposas de forma constante. Florece casi sin pausa y se destaca por su resistencia.

Necesita pleno sol para una floración óptima, aunque tolera sombra parcial. Riega regularmente cuando el sustrato superficial se seque, evitando el encharcamiento. Reduce el riego en invierno, ya que la planta entra en un estado de reposo. Durante la primavera y el verano, agradece fertilizaciones mensuales.

verbena hybrida La Verbena híbrida es una planta ornamental muy popular.

Por último, otra planta que atrae polinizadores al jardín es la Verbena híbrida (Verbena hybrida). Es una especie compacta, con abundante floración, con colores que van del violeta al rojo. Su aroma y sus flores pequeñas son irresistibles para las mariposas.

Prefiere pleno sol, al menos 6 horas diarias, para una floración óptima, aunque tolera algo de sombra parcial. Requiere un riego frecuente pero sin encharcar, dejando que la capa superior del suelo se seque entre riegos para evitar el exceso de humedad y la pudrición de las raíces. Por último, es importante recortar las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.