¿Por qué los mosquitos me zumban en los oídos mientras duermo?

Los mosquitos succionan y absorben la sangre de humanos y animales, alimento que les permite desarrollar sus huevos. Solo las hembras pican. Por otra parte, como alimento se abastecen de savia y néctar.

Los mosquitos entre picadura y picadura pueden transportar enfermedades graves y peligrosas, por ello existen campañas contra el desarrollo de ciertas especies portadoras. Estas campañas buscan reducir la reproducción de los mosquitos que se realiza únicamente con agua estancada.

¿Qué significa?: te cuento por qué los mosquitos zumban en tus oídos de noche

Quizás la primera pregunta es por qué los mosquitos aparecen por la noche para picarnos y qué significa esto. Es muy común no verlos durante el día y que de repente empiecen a volar por la casa cuando cae el sol.

Estos insectos evitan el sol y las altas temperaturas, ya que el calor los deshidrata. Prefieren ambientes frescos y húmedos y un aire en calma que les permita volar.

mosquito Los mosquitos vuelan cerca de tu cabeza durante la noche por el dióxido de carbono que liberas al exhalar.

Pero por qué vuelan sobre nuestros oídos. El zumbido de los mosquitos se produce por la velocidad de vuelo de las alas. Es un sonido tan molesto que puede despertarnos por la noche en la oscuridad.

Los mosquitos se sienten muy atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos al respirar. De hecho, muchas veces les sirve de guía para detectarnos en la oscuridad. Vuelan en nuestros oídos porque siguen el gradiente de dióxido de carbono, según explica un artículo de Nex Ciencia del Servicio de Información sobre Ciencia, Tecnología y Política Argentina.

Además, la temperatura corporal también sirve a los mosquitos como guía para encontrarnos y picarnos. El ácido láctico de la transpiración atrae a los mosquitos, por eso rondan sobre tu cabeza y cuerpo cuando duermes.

¿Puedo evitar que los mosquitos me zumben en los oídos?

repelente Sella las ventanas, usa repelentes y elimina el agua estancada para que los mosquitos no se desarrollen.

Puedes evitar que los mosquitos te piquen y te despierten durante la noche al zumbar en tus oídos, básicamente colocándote repelente de alta duración.

También es importante tener las ventanas selladas con mosquiteras que permitan la circulación del aire, pero no dejen a los mosquitos ingresar. Puedes usar el ventilador para dormir y espantar a los mosquitos.