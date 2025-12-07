Cómo fabricar una mosquitera de tela artesanal: en casa y con un truco

tela mosquitera Puedes hacer mosquiteras para todas las ventanas de la casa.

Paso a paso: cómo fabricar una mosquitera de tela en casa

Para este sencillo, pero muy necesario truco de costura en casa, vas a necesitar unos cuantos materiales que puedes conseguir en cualquier tienda de telas y mercería. Lo ideal es usar tela de tul porque es barata, viene de diferentes colores, es fácil de manipular y no permite el paso de los mosquitos.

Si quieres hacer un trabajo más elaborado, puedes conseguir tela mosquitera en una ferretería o tienda de plásticos. Sin embargo, el tul funciona muy bien. Además, vas a necesitar velcro o abrojos para pegar la tela anti mosquitos a la ventana. Si la ventana es de metal, puedes conseguir un pegamento para metales.