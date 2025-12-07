Cómo fabricar una mosquitera de tela artesanal: en casa y con un truco

Paso a paso: cómo fabricar una mosquitera de tela en casa
Para este sencillo, pero muy necesario truco de costura en casa, vas a necesitar unos cuantos materiales que puedes conseguir en cualquier tienda de telas y mercería. Lo ideal es usar tela de tul porque es barata, viene de diferentes colores, es fácil de manipular y no permite el paso de los mosquitos.
Si quieres hacer un trabajo más elaborado, puedes conseguir tela mosquitera en una ferretería o tienda de plásticos. Sin embargo, el tul funciona muy bien. Además, vas a necesitar velcro o abrojos para pegar la tela anti mosquitos a la ventana. Si la ventana es de metal, puedes conseguir un pegamento para metales.
A continuación te dejo el tutorial de costura de Cal Joan para que puedas seguir mejor el paso a paso de este truco de costura en casa. Toma nota y presta atención.
- Para comenzar con este truco de casa, lo primero y principal elegir la tela mosquitera adecuada para tus ventanas. Mide las ventanas de la casa para cortar las medidas adecuadas. Lo ideal es cortarlas un poco más grandes y que sobre.
- Mide el marco de las ventanas para calcular la cantidad de abrojo que vas a necesitar.
- Pega el lado más suave del abrojo en los marcos de la ventana, dejando el lado más rasposo de tanza para la tela.
- Una vez que el abrojo está pegado y firme en el marco de las ventanas, simplemente debes colocar la tela por encima y pegar el abrojo parando la parte con pinchos del velcro por la tela, no hace falta coserla.
- de esta manera, puedes mantener a los mosquitos alejados de la casa y retirar la mosquitera al finalizar el verano, dejando los abrojos pegados y listos para la próxima temporada de calor.
Cómo mantener a los mosquitos alejados de casa con ingredientes naturales
Algunas mezclas de ingredientes o soluciones naturales pueden servir como repelentes de mosquitos para la casa.
Por ejemplo, una mezcla de agua y esencia de vainilla puede evitar que los mosquitos te piquen. Obviamente, no es tan efectiva como el repelente de fábrica, pero puede sacarte de apuros.
También existen algunas plantas aromáticas que actúan como repelente de mosquitos. La albahaca, la menta y el romero son un ejemplo de ello. Si colocar una maceta en la ventana puedes evitar el ingreso de mosquitos a la casa.