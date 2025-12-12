La explicación que todos esperaban: por qué los mosquitos pican a algunas personas y a otras no

mosquitos pican a algunas personas y a otras no Hay varias razones por las que los mosquitos prefieren picar a una persona y no a otra, según la ciencia.

Los mosquitos no pican al azar. Pues estos insectos eligen a sus "víctimas" en función de los compuestos químicos que desprende la piel, como el ácido láctico, el amoniaco y ciertos ácidos grasos. Cuando el cuerpo de una persona emite más de estas sustancias, el mosquito la detecta más fácilmente y esa será su presa.

Además, cada individuo posee conjunto único de bacterias en su piel. Esa combinación crea un olor particular que puede resultar más o menos atractivo para los mosquitos.

Otra clave está en la respiración. Estos insectos detestables detectan el dióxido de carbono (CO) que exhalamos. Quienes emiten más CO como las personas adultas, quienes hacen ejercicio o quienes poseen mayor masa corporal, suelen atraer más picaduras. Aunque también se guían por el calor.

picadura de mosquito (1) Otras razones de picaduras pueden ser: estar embarazada, el aliento de una persona e incluso tomar cerveza.

Una piel ligeramente más caliente actúa como señal de que hay sangre cerca de la superficie, lo que los incentiva a acercarse. Cuando se ha hecho ejercicio reciente, hay estrés, consumo de alcohol o incluso un metabolismo acelerado pueden elevar la temperatura corporal y aumentar la atracción.

Por último, un estudio indica que las personas del grupo sanguíneo O tienden a recibir más picaduras que quienes tienen tipos A o B. Aunque no es un factor decisivo por sí solo, sí aumenta la probabilidad. Se estima que más del 60% de la atracción para los mosquitos está determinada genéticamente. Esto explica por qué, incluso dentro de una misma familia, hay alguien que “se lleva todas las picaduras”.

¿Cómo evitar picaduras?