La hermosa planta que crece en maceta, no exige cuidados de jardinería y es un imán para la felicidad

Las plantas que son aptas para maceta ofrecen una clara ventaja respecto a las que están cultivadas en el jardín: pueden colocarse y moverse hacia cualquier lugar de la casa, tanto del interior como del exterior. Entre estos ejemplares, hay uno que no solo se destaca por su belleza, sino también por sus nulos cuidados de jardinería y, además, por atraer felicidad y ser un símbolo de la vida eterna.
¿Cuál es la planta que crece en maceta y es un imán para la felicidad?
El crisantemo es la planta perfecta para tener en maceta. Originaria de China, esta especie tiene un valor especial en el Feng Shui. En concreto, es un símbolo de la vida eterna desde hace más de 2000 años.
De acuerdo a la filosofía asiática de origen taoísta, tener una maceta en casa con crisantemos representará la felicidad, la alegría, la eternidad, la prosperidad, el bienestar y la calma. Para atraer todas estas vibras, será necesario colocar el ejemplar en la zona Sur de la vivienda y tenerla en óptimas condiciones.
Esto último no representará un problema, ya que el crisantemo es una planta que no exige cuidados de jardinería complejos. Por ejemplo, uno de los ejes en donde debemos prestar atención será el sustrato de la maceta, el cual debe ser húmedo y rico en nutrientes.
En cuanto a la iluminación, si buscamos que crezca frondosa, la especie deberá recibir, al menos, unas 6 horas de sol indirecta, evitando que los rayos de sol impacten de lleno sobre los pétalos. En consecuencia, se recomienda colocar la maceta en lugares con media sombra y resguardada del viento.
Por último, otra de las cosas que debemos tener en cuenta para el óptimo crecimiento de los crisantemos pasará por el riego. Se sugiere mantener el suelo húmedo, pero no excesivamente, debido a que el estancamiento de agua provocará que las raíces se pudran. Por ende, se deben hidratar moderadamente, evitando siempre que el sustrato se seque, buscando un equilibrio.
Con estos sencillos cuidados, el crisantemo en maceta se desarrollará de manera adecuada, con elegantes flores que impulsarán la belleza del hogar, al mismo tiempo que tendremos una fuente de alegría y felicidad.