La hermosa planta que crece en maceta, no exige cuidados de jardinería y es un imán para la felicidad

crisantemo Esta planta milenaria es nativa de China.

Esto último no representará un problema, ya que el crisantemo es una planta que no exige cuidados de jardinería complejos. Por ejemplo, uno de los ejes en donde debemos prestar atención será el sustrato de la maceta, el cual debe ser húmedo y rico en nutrientes.

En cuanto a la iluminación, si buscamos que crezca frondosa, la especie deberá recibir, al menos, unas 6 horas de sol indirecta, evitando que los rayos de sol impacten de lleno sobre los pétalos. En consecuencia, se recomienda colocar la maceta en lugares con media sombra y resguardada del viento.

crisantemo planta maceta Este hermoso ejemplar no exige cuidados de jardinería.

Por último, otra de las cosas que debemos tener en cuenta para el óptimo crecimiento de los crisantemos pasará por el riego. Se sugiere mantener el suelo húmedo, pero no excesivamente, debido a que el estancamiento de agua provocará que las raíces se pudran. Por ende, se deben hidratar moderadamente, evitando siempre que el sustrato se seque, buscando un equilibrio.

Con estos sencillos cuidados, el crisantemo en maceta se desarrollará de manera adecuada, con elegantes flores que impulsarán la belleza del hogar, al mismo tiempo que tendremos una fuente de alegría y felicidad.