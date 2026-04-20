3 formas de usar vinagre de manzana para mantener tu planta de potus siempre frondosa

Con la llegada de los días más fríos, no solo tenemos que sacar las mantas abrigadas del armario y prender la estufa; hay que pensar en el bienestar de nuestras plantas de interior y exterior y conocer de qué manera las temperaturas bajas les afectan.

El vinagre puede ayudar a que las plantas se mantengan fuertes, sanas y crezcan sin problemas. Hoy te comparto tres trucos o formas para aprovechar las propiedades del vinagre de manzana en las hojas, raíces y tallos de tus plantas de potus.

3 formas de usar vinagre de manzana en tu potus

La planta de potus es una especie de interior proveniente de regiones asiáticas tropicales o selváticas. Hoy, la planta que tenemos en casa es una variante evolucionada y modificada por la domesticación.

potus El potus en la selva es una planta trepadora de hojas enormes que puede medir hasta 20 metros.

Esta planta adora la humedad, el sol filtrado, la tierra fértil y los espacios amplios. Crece muy rápido y es bastante difícil de matar, pero no por eso hay que dejar sus cuidados a la suerte. Existen algunas cosas que pueden dañar a tu planta: el polvo, el sarro y las plagas.

Es en estos tres puntos anteriores donde entra el vinagre de manzana: puedes usarlo para evitar dichos problemas.

Colocando un poco de vinagre de manzana y agua en las hojas de tu potus, puedes limpiarlas, protegerlas del polvo, darles más brillo y evitar que la tierra dañe sus hojas. El vinagre es muy bueno para remover el sarro de las macetas que se acumula por los riegos. También puedes usar vinagre de manzana en las hojas, tallos y suelo de tu potus para eliminar los hongos y evitar la llegada de ciertas plagas pequeñas.

¿Por qué el vinagre de manzana es bueno para las plantas?

El vinagre es bueno para las plantas porque es un ácido. Sus componentes ayudan a acidificar los suelos cuando son muy alcalinos y combaten hongos como el oídio o la roya.

vinagre de manzana El vinagre de manzana es bastante seguro y suave, por eso no quema ni daña a las plantas.

Además, el ácido acético del vinagre es ideal para mejorar la absorción de los nutrientes en los suelos y sirve para desinfectar las herramientas de jardinería con mucho óxido.