Por qué hay que empapar un rollo de papel higiénico con vinagre: ¿qué signfica?

Hoy usamos vinagre para cocinar, limpiar y conservar alimentos, pero un día también fue un remedio medicinal, una bebida ritual y un saborizante natural.

¿Qué significa este truco con papel higiénico y vinagre? Hoy te voy a explicar por qué recomiendan embeber un rollo de papel higiénico en este líquido ácido y qué aplicaciones le puedes dar en el hogar.

Remojar papel higiénico en vinagre: ¿qué significa y para qué sirve?

El papel higiénico se elabora con la pulpa de celulosa que se obtiene de fibra virgen de árboles como el pino o el eucalipto, aunque también se puede fabricar con papel reciclado. Este material está pensado para tres cosas en particular: absorber, limpiar y desintegrarse fácilmente para no tapar el inodoro.

Hace poco descubrí que si remojamos un rollo de papel higiénico o pequeñas láminas de él en una mezcla de vinagre, podemos realizar varios trucos caseros de limpieza y desinfección.

papel en vinagre

Puedes usar las láminas de papel higiénico embebidas en vinagre para limpiar el interior del inodoro. Solo tienes que colocar el papel remojado en vinagre dentro del inodoro, cubrir las paredes con pequeños trozos, dejar que actúe y retirar el papel.

embebidas en para limpiar el interior del inodoro. Solo tienes que colocar el papel remojado en dentro del inodoro, cubrir las paredes con pequeños trozos, dejar que actúe y retirar el papel. También puedes colocar los trozos de papel higiénico con vinagre en la parte trasera de una sartén muy quemada, con un poco de bicarbonato de sodio.

con en la parte trasera de una sartén muy quemada, con un poco de bicarbonato de sodio. Finalmente, este truco con vinagre es muy útil para neutralizar los malos olores. El vinagre mantiene la cocina, el baño y la heladera libres de malos olores. Solo basta con colocar el rollo de papel higiénico en la zona maloliente y dejarlo por algunas horas.

Trucos caseros con papel higiénico

Con un rollo de papel higiénico también se pueden hacer otras cosas. Por sí solo, el papel higiénico absorbe. Si lo colocas en un espacio con mucha humedad, verás cómo toma toda esa humedad del ambiente.

papel higienico

También se pueden fabricar toallitas desinfectantes caseras con papel higiénico para llevar a todas partes, mezclando algunas láminas de papel apiladas en un poco de alcohol.

Los rollos de papel higiénico se utilizan en muchos trucos de reciclaje para crear manualidades, artesanías, cuadernos y adornos de todo tipo.