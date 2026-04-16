Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico vacíos y transformalos en estas elegantes flores decorativas

Tal como te he comentado en ocasiones anteriores, los tubos de papel higiénico son elementos ideales para el reciclaje. Es que este cartón que se puede moldear fácilmente nos permite realizar diversas tareas DIY. En este caso, aprenderás a reutilizarlo para desarrollar hermosas flores para la decoración de cualquier rincón del hogar.
Si tenés tubos de papel higiénico, tenés un tesoro: cómo pasar de reciclaje a una tarea DIY
El reciclaje se ha consolidado como una tendencia esencial para quienes buscan personalizar su hogar de forma sostenible. Uno de los elementos más fáciles de conseguir es el tubo de cartón del papel higiénico, el cual posee un potencial decorativo sorprendente. Con una técnica sencilla de corte y color, este residuo puede transformarse en elegantes margaritas artesanales.
Para llevar a cabo este proyecto, el primer paso es recolectar varios tubos de papel higiénico vacíos. Además, necesitarás de tijeras afiladas y silicona, pinturas acrílicas en tonos blancos para los pétalos y verde para las hojas, botones amarillos para simular el polen y palitos de madera si querés crear un ramo.
Esta tarea DIY comienza aplanando ligeramente el tubo de papel higiénico y posteriormente cortándolo en tiras transversales de aproximadamente un centímetro. Así, obtendrás anillos ovalados que, por su propia tensión natural, simulan perfectamente la forma de un pétalo. Luego, pintar cada uno de los pétalos con el acrílico blanco.
Es fundamental realizar el proceso de pintura antes del pegado definitivo, ya que esto permite diferenciar con nitidez las piezas que formarán las flores con las que serán las hojas.
Una vez que las piezas están secas, será turno de unir los pétalos por sus extremos inferiores hasta formar una circunferencia armoniosa. En el centro, colocar un botón amarillo que simulará el polen de la margarita, al mismo tiempo que ocultará las uniones de los pétalos.
De esta forma, terminarás unas hermosas margaritas que podrás utilizar en cualquier lugar de casa. Si buscas una decoración fija, por ejemplo, podés pegarlas directamente sobre un lienzo para crear un cuadro con relieve o distribuirlas artísticamente sobre una pared para generar un mural botánico inmersivo.
Para quienes prefieren elementos ornamentales móviles, la opción del jarrón es insuperable. Al adherir la flor a un palito de madera, transformarás la artesanía DIY en un centro de mesa. De esta manera, tendrás un hermoso adorno tras el reciclaje de tubos de papel higiénico.