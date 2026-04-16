Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico vacíos y transformalos en estas elegantes flores decorativas

papel higienico reciclaje ¡No tirés los cartones de papel higiénico!

Esta tarea DIY comienza aplanando ligeramente el tubo de papel higiénico y posteriormente cortándolo en tiras transversales de aproximadamente un centímetro. Así, obtendrás anillos ovalados que, por su propia tensión natural, simulan perfectamente la forma de un pétalo. Luego, pintar cada uno de los pétalos con el acrílico blanco.

Es fundamental realizar el proceso de pintura antes del pegado definitivo, ya que esto permite diferenciar con nitidez las piezas que formarán las flores con las que serán las hojas.

Una vez que las piezas están secas, será turno de unir los pétalos por sus extremos inferiores hasta formar una circunferencia armoniosa. En el centro, colocar un botón amarillo que simulará el polen de la margarita, al mismo tiempo que ocultará las uniones de los pétalos.

De esta forma, terminarás unas hermosas margaritas que podrás utilizar en cualquier lugar de casa. Si buscas una decoración fija, por ejemplo, podés pegarlas directamente sobre un lienzo para crear un cuadro con relieve o distribuirlas artísticamente sobre una pared para generar un mural botánico inmersivo.

flores de cartón Reciclaje: cómo hacer flores con cartones de papel higiénico.

Para quienes prefieren elementos ornamentales móviles, la opción del jarrón es insuperable. Al adherir la flor a un palito de madera, transformarás la artesanía DIY en un centro de mesa. De esta manera, tendrás un hermoso adorno tras el reciclaje de tubos de papel higiénico.