Ni la heladera, ni las plantas: el "punto ciego" donde las cucarachas se esconden en tu casa

La respuesta está en la biología y la arquitectura del objeto. Los burletes de las puertas de heladeras, congeladores y lavavajillas están diseñados para ser flexibles y herméticos, con una temperatura que protege y acoje a las cucarachas.

Además, las cucarachas son insectos tigmotácticos. Esto significa que su cuerpo está diseñado para buscar el contacto físico constante; necesitan sentir superficies que las aprieten por arriba y por abajo para sentirse seguras.

casa, cucarachas Las cucarachas son insectos que necesitan sentirse protegidos.

El interior de una goma de caucho les brinda esa sensación de seguridad total, convirtiéndose en el sitio ideal para depositar sus ootecas (sacos de huevos) lejos de la vista de los humanos.

Cómo detectar un nido de cucarachas sin desarmar las puertas

No es necesario desarmar las puertas de casa para saber si tu casa tiene inquilinos indeseados en este sector. Solo necesitas prestar atención a estas tres señales clave: