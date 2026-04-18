A menudo, la lucha contra las cucarachas en la casa parece una batalla perdida. limpias las alacenas, vacías el tacho de basura y mueves los electrodomésticos, pero estos insectos parecen aparecer de la nada. El problema no está en la falta de limpieza.
Ni la heladera, ni las plantas: el "punto ciego" donde las cucarachas se esconden en tu casa
Tu casa tiene un punto ciego, además de los electrodomésticos y las plantas, en donde pueden esconderse las cucarachas
Lo que pasa es que estás buscando en lugares equivocados dentro de casa. Sucede que existe un punto ciego que tocamos decenas de veces al día y que, sin embargo, nunca inspeccionamos: las gomas o burletes de las puertas.
El punto ciego donde las cucarachas se esconden en casa
Este refugio es el secreto mejor guardado de la plaga, especialmente de la Blattella germanica, la especie más común en entornos urbanos.
La respuesta está en la biología y la arquitectura del objeto. Los burletes de las puertas de heladeras, congeladores y lavavajillas están diseñados para ser flexibles y herméticos, con una temperatura que protege y acoje a las cucarachas.
Además, las cucarachas son insectos tigmotácticos. Esto significa que su cuerpo está diseñado para buscar el contacto físico constante; necesitan sentir superficies que las aprieten por arriba y por abajo para sentirse seguras.
El interior de una goma de caucho les brinda esa sensación de seguridad total, convirtiéndose en el sitio ideal para depositar sus ootecas (sacos de huevos) lejos de la vista de los humanos.
Cómo detectar un nido de cucarachas sin desarmar las puertas
No es necesario desarmar las puertas de casa para saber si tu casa tiene inquilinos indeseados en este sector. Solo necesitas prestar atención a estas tres señales clave:
- Puntos de pimienta negra: si ves pequeñas manchas oscuras en los pliegues de la goma, no es moho. Son excrementos que indican una actividad constante en esa zona.
- Olor rancio: las colonias de cucarachas emiten feromonas con un olor aceitoso muy particular. Si al abrir la puerta de la heladera sientes un aroma extraño que no proviene de la comida, revisa el burlete.
- Fugas de temperatura: un nido masivo puede llegar a deformar la goma, impidiendo que la puerta cierre correctamente, lo que aumenta tu consumo eléctrico.