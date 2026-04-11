Las plagas de cucarachas representan uno de los desafíos más comunes y desagradables en los hogares de todo el mundo. Estos insectos no solo son invasivos, sino que también son vectores de enfermedades y alérgenos. Por suerte, puedes recurrir al bicarbonato y al azúcar para eliminarlas.
Cómo usar la mezcla de bicarbonato y azúcar para eliminar a las cucarachas de casa
Con un poco de azúcar y otro poco de bicarbonato, puedes eliminar a las cucarachas de casa. Descubre cómo preparar la mezcla, en la nota
Las cucarachas, por naturaleza, se sienten atraídas por los alimentos dulces. Aquí es donde el azúcar cumple su función como cebo irresistible, mientras que el bicarbonato hace todo el trabajo sucio.
La efectividad de la mezcla para eliminar a las cucarachas
A diferencia de los humanos, el sistema digestivo de la cucaracha es extremadamente sensible. Cuando el insecto ingiere el bicarbonato, este reacciona con los ácidos gástricos en su interior, liberando los gases de forma inmediata.
Debido a que las cucarachas no pueden expulsar estos gases de manera eficiente, se produce una presión interna que termina por eliminarlas.
Para obtener resultados óptimos, se recomienda mantener la casa libre de otras fuentes de alimento y humedad, obligando así a los insectos a acudir directamente a la mezcla preparada.
Como puedes ver, con constancia y con esta mezcla casera, puedes eliminar a las cucarachas de casa sin la necesidad de recurrir a los costosos y riesgosos productos químicos.
Cómo preparar esta mezcla: la guía definitiva
- Proporciones iguales: mezcla en un recipiente seco partes exactamente iguales de bicarbonato de sodio y azúcar (preferiblemente azúcar blanca refinada, ya que el aroma es más directo).
- Preparación del cebo: revuelve bien hasta que los dos polvos parezcan uno solo. Es vital que el bicarbonato esté bien distribuido para que la cucaracha no pueda separar el azúcar.
- Distribución estratégica: coloca la mezcla en recipientes pequeños y bajos, como tapaderas de botellas o trozos de cartón.
- Ubicación: sitúa los cebos en "puntos calientes": detrás de la nevera, cerca del motor del lavavajillas, debajo del fregadero y en grietas de las paredes.