Cómo usar la mezcla de bicarbonato y azúcar para eliminar a las cucarachas de casa

Las cucarachas, por naturaleza, se sienten atraídas por los alimentos dulces. Aquí es donde el azúcar cumple su función como cebo irresistible, mientras que el bicarbonato hace todo el trabajo sucio.

cucarachas, casa Las cucarachas pueden ser eliminadas con diferentes elementos caseros.

La efectividad de la mezcla para eliminar a las cucarachas

A diferencia de los humanos, el sistema digestivo de la cucaracha es extremadamente sensible. Cuando el insecto ingiere el bicarbonato, este reacciona con los ácidos gástricos en su interior, liberando los gases de forma inmediata.