Agustina Buera: "Muchos sueñan con escribir un libro; la realidad es que yo no tenía ese sueño"

Agustina Buera: Eh, un poco sin querer. La realidad es que en la pandemia, cuando todo el mundo era influencer, yo medio que lo intenté, pero la verdad es que me aburrió bastante rápido. Hacía un contenido como muy genérico, como algo que hacía todo el mundo. En 2021 hacía medio como recetas. Un día subí un video contando que estaba leyendo "La vida invisible de Addie LaRue" de V. E. Schwab, y alguien me comentó que por qué no grababa mi reacción eh terminándolo.

Entonces dije, bueno, rarísimo. Me filmé en diciembre del 2021. Obviamente lloré porque el final de ese libro es desgarrador, y al video le fue muy bien. Entonces, durante todo lo que fue el 2022, mi contenido era exclusivamente sobre libros y reaccionando a los finales. Ahora mi contenido ha cambiado, ha mutado. Siempre fui muy curiosa.

¿Cómo surgió esa posibilidad de decir "Bueno, voy publicar mi primer libro", y hoy ya son tres?; ¿Qué pasó ahí en el medio?

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En "Los atardeceres que perdimos" Matilda reflexiona sobre temas como su cuerpo, su apariencia, sobre aceptarse, quererse. Después también se menciona a la menstruación y ciertos tabúes a su alrededor. ¿Cómo surgió esa idea de incorporar temas que son completamente normales y que nos atraviesan a casi todas las mujeres y que muchas veces no los leemos, no los encontramos en libros?

AB: Entiendo cuando en una novela intentan camuflar ciertas cosas como ir al baño. Entonces, digo, '¿por qué no contarías entonces que la mujer está menstruando?'. La realidad es que a mí me interesa mucho que los personajes sean lo más humanos posibles. Obviamente siguen siendo artificios de la ficción, nunca van a seres humanos, pero intento entrar tanto en las conversaciones los diálogos como en ciertas cosas que hacen y dicen que sean lo más humanos posible.

Embed - buera on Instagram: "pensé un millón de veces como contarles esto y creo que la única manera es hacerlo directo y conciso. hola, voy a publicar un libro. si, lo sé! yo tampoco lo puedo creer. no puedo decirles como estoy porque la verdad es que soy una mezcla de mil cosas a la vez. estoy feliz, emocionada, nerviosa, ansiosa y feliz de nuevo. gracias a ustedes (siempre). gracias @alvinbooks por el impulso y el “che, vos escribís?”. gracias @planetadelibrosar por darle una oportunidad a mi historia. gracias a mis personas que desde el minuto uno me dieron todo el amor y apoyo de este mundo. ya quiero que lo lean." View this post on Instagram

Valentino y Tomás son "perfectos". ¿Por qué optaste por colocar personajes masculinos que no fueran tan tóxicos?, lo cual está muy en auge últimamente.

AB: Básicamente creo que no me los bancaría yo un poco. Me pasa un poco eso. La verdad es que nunca escribí ese tipo de historias un poco más oscuras. Entiendo las historias tipo dark romance, y que eso pega audiovisualmente en películas, pero yo nunca me acerqué a ese tipo de historias, a ese tipo de hombres. Siendo que no lo soportaría. Yo quiero que el hombre se sienta más humano.

Obviamente soy mujer y me cuesta escribir eh desde la perspectiva de un hombre de 100%. Tomás tiene bastantes falencias, Amadeus también, pero también creo que en el caso de ambos puede estar relacionado con la edad. Pero si, ese tipo de hombre es el que a mí me gustaría tener, o el que le presentaría a mis amigas.

Libros de Agustina Buera

UN AMOR AGRIDULCE

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LOS ATARDECERES QUE PERDIMOS

Embed - buera on Instagram: "Los atardeceres que perdimos es un libro tan especial y estoy tan pero taaaaan feliz de que ya sea de ustedes. Gracias a cada persona que trabajo para que sea posible. Y gracias a vos por permitirme vivir en sueños." View this post on Instagram

LA NOCHE QUE COMENCÉ A QUERERTE

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Cuando con Agustina hablamos sobre cómo fue el proceso de escritura de "La noche que comencé a quererte", confesó que casi no existe.

AB: El tercer libro casi que no existe. Yo lo empecé a escribir en febrero de el 2025, y yo tenía tantas ganas de escribir la historia de Juana y de Tomás. Estaba completamente entusiasmada y con muchas ganas. Arranco a escribir, hasta que en un momento me estanco y me estanco por un par de meses y en agosto me doy cuenta que lo que estaba haciendo mal es darle una voz a Tomás. Todos mis libros cuenta la historia desde un lado y del otro. Entonces eso hizo que tuviese que borrar las 40,000 palabras que ya había escrito.

Yo tenía mucha presión mía porque Juana y Tomás para mí eran la historia que más quería escribir de todas, como que se había vuelto algo sumamente importante para mí y yo quería que fuese perfecta. (...) Hablando con Alvin, mi editor, me dijo 'Bueno, si no querés no lo publicamos'. Y me daba mucha pena que no existiera la historia de Juana y Tomás. Luego dije: 'No, no, es que yo yo quiero que se publique, yo quiero que exista, yo quiero que la gente lo lea'.

Tengo miedo, claramente sigo teniendo miedo por la reacción de la gente, aunque hayan pasado 15 días de su lanzamiento. Pero son mayores mis ganas de de que la gente lea la historia de Juana y Tomás. Entonces, bueno, tuve que tomar la decisión de hacerlo con miedo.

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¿Te gustaría que alguno de tus libros sea adaptado a una película o serie?

AB: Me re gustaría, pero igual siento que daría bastante miedo. Me da miedo a la gente. La gente es exigente. Yo soy exigente cuando se adaptan libros. Hay veces que los autores pierden un poco de poder también en decisiones. Hay escenas que no tienen sentido en una película. Me gustaría tal vez una serie, pero siento que no tengo ningún libro que merezca tipo ese tipo de formato. Pero serie me coparía también.