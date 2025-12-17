Desde cuándo YPF venderá hamburguesas de McDonald´s en sus estaciones de servicio

YPF tiene 1.700 estaciones de servicio en su red argentina. El plan de reestructuración contempla el formato premium YPF Black, un modelo tradicional que seguirá con el estilo actual de conveniencia, e YPF Refiplus, un esquema más económico pensado para zonas con menor demanda.

¿Cuándo se venderán hamburguesas de McDonald's en las estaciones de YPF?

Marín subrayó que la reorganización de la compañía también se apoya en la modernización digital del negocio. Esto incluye la optimización de su billetera virtual, con beneficios para cargas de combustible y pagos de servicios, lo que forma parte de una ambiciosa estrategia de crecimiento del segmento retail.

La única precisión con respecto al momento en que las estaciones de servicio YPF venderán hamburguesas de McDonald's es que será en 2026. Pero no hubo detalles si será a partir del primer día del año que viene o a lo largo del mismo.

coca mcdonald.jpg Las clásicas hamburguesas de McDonald's se venderán en las YPF Full Black a partir de 2026.

Probablemente la venta, tanto de hamburguesas como de empanadas de las mencionadas empresas comenzará en algunas estaciones de servicio y paulatinamente irán sumándose otras a lo largo y ancho de Argentina.

Con este anuncio YPF aspira no solo a fortalecer su presencia en el mercado de conveniencia -donde ya lidera en ventas de café en Argentina- sino a ofrecer un perfil más completo de servicios y gastronomía.