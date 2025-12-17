Desde cuándo YPF venderá hamburguesas de McDonald´s en sus estaciones de servicio

La empresa petrolera estatal YPF anunció que venderá hamburguesas de McDonald's en sus estaciones de servicio. Esto siginifcará una visible transformación de su red de estaciones de servicio en todo el país. La intención es ofrecer una experiencia más completa a sus clientes y diferenciarse de la competencia.
Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF informó que la compañía estatal está cerrando una alianza con McDonald's para incorporar sus famosas hamburguesas en un nuevo segmento de estaciones, bautizado como YPF Black, orientado a un servicio premium. De esta manera, en las estaciones se podrían vender las hamburguesas tan conocidas y pedidas en todo el mundo.
Además YPF busca un acuerdo con Farmacity para sumarlas a sus tiendas Full. A su vez, la empresa energética afirmó que avanzó en negociaciones con “Mi Gusto”, la reconocida marca de empanadas, que se sumará a la oferta gastronómica junto con productos creados por un chef de renombre cuya identidad todavía es un secreto.
YPF tiene 1.700 estaciones de servicio en su red argentina. El plan de reestructuración contempla el formato premium YPF Black, un modelo tradicional que seguirá con el estilo actual de conveniencia, e YPF Refiplus, un esquema más económico pensado para zonas con menor demanda.
¿Cuándo se venderán hamburguesas de McDonald's en las estaciones de YPF?
Marín subrayó que la reorganización de la compañía también se apoya en la modernización digital del negocio. Esto incluye la optimización de su billetera virtual, con beneficios para cargas de combustible y pagos de servicios, lo que forma parte de una ambiciosa estrategia de crecimiento del segmento retail.
La única precisión con respecto al momento en que las estaciones de servicio YPF venderán hamburguesas de McDonald's es que será en 2026. Pero no hubo detalles si será a partir del primer día del año que viene o a lo largo del mismo.
Probablemente la venta, tanto de hamburguesas como de empanadas de las mencionadas empresas comenzará en algunas estaciones de servicio y paulatinamente irán sumándose otras a lo largo y ancho de Argentina.
Con este anuncio YPF aspira no solo a fortalecer su presencia en el mercado de conveniencia -donde ya lidera en ventas de café en Argentina- sino a ofrecer un perfil más completo de servicios y gastronomía.