YPF anunció que la nafta bajará en promedio un 2% durante esta semana

Marín explicó que la reducción no será homogénea en todo el país, sino que se ajustará a las diferencias estructurales entre regiones. También transcendió que el ajuste tendrá diferencias entre las estaciones de servicio de la misma bandera.

Esta estrategia forma parte de una política de precios que él describe como un “acuerdo de honestidad con los consumidores”.

YPF, monitoreos y estrategias

YPF continuará monitoreando factores como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para determinar los precios.

Sobre el gasoil, Marín mencionó que la situación es diferente, indicando que habrá aumentos en algunos tipos de productos. “Uno hay que subir y uno hay que bajar”, dijo en referencia a los ajustes diferenciados que se aplicarán a los distintos tipos de combustibles.

Para controlar el precio y la demanda YPF implementó estaciones de servicio móviles marcan un punto de inflexión en la forma de distribuir combustibles en la Argentina.

Se trata de la la instalación de tanques aéreos y sistemas modulares. Se abre así un nuevo escenario donde la eficiencia y la adaptabilidad ganan terreno frente a los viejos modelos rígidos de infraestructura energética.