Wines of Argentina se aseguró 40% más presupuesto para promover exportaciones de vino en 2026

"En 2024 empezamos a trabajar un nuevo "roadmap" estratégico, con objetivos e indicadores que afortunadamente pudimos cumplir este año. La meta al 2030 es apuntalar el crecimiento de las exportaciones de vino en volumen y valor, un desafío muy grande porque no depende sólo de nosotros sino de toda la industria" señaló Pesce.

vino argentino wine of argentina brasil 2.jpg Brasil es un mercado foco de las acciones promocionales de Wines of Argentina para sostener las exportaciones

Balance 2025 de Wines of Argentina

Para eso, las bodegas asociadas a WofA aprobaron una nueva estrategia de comunicación del vino argentino en el mundo: "The wine for now" (El Vino del Ahora).

Según explicó la responsable de la entidad empresaria "se busca flexibilizar el mensaje y llegar a consumidores de nuestros mercados foco de una forma distinta. También cerramos exitosamente nuestro programa de sostenibilidad".

En conjunto, durante este año el presupuesto ejecutado superó los $780 mil millones entre aportes propios y externos. Esto es, desde Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina) y la Unión Europea.

De cara a la campaña prevista para el año que viene, el refuerzo presupuestario contempla un incremento de la cuota pagada por las bodegas y un plus por participar en distintas acciones, sobre todo ferias internacionales.

El resto fueron fondos de la Unión Europea con un fin específico: la sostenibilidad. Este año fueron $300 mil millones, pero en 2024 Wines of Argentina se había asegurado casi 1 millón de euros a través de Sustenta Vitis, que financia hasta el 100% de proyectos "verdes", relacionados con el uso de energías renovables entre otras acciones.

Vinexpo 1.jpg Cada vez más bodegas deben "pagar por estar" en acciones promocionales del vino argentino en el mundo, como las ferias

Los objetivos en cada mercado del vino argentino

¿Cuáles son los objetivos planteados en medio de esta crisis de exportaciones?

Los tenemos divididos en dos grandes mercados foco para el vino argentino: por un lado Estados Unidos y Brasil, y por otro Canadá, UK (Reino Unido), México, parte de Asia y Europa. En cada uno había objetivos en ventas, tanto con jugadores del sector retail (cadenas) como en acciones inversas (importadores), junto a objetivos de educación, que es muy importante.

Hay público que requiere info más técnica del vino argentino y los consumidores, audiencias que buscan conectar desde un lugar más lúdico o desde lo emocional.

¿Cómo se miden para decir "objetivo alcanzado"?

Con el volumen de ventas que generaron las distintas acciones, y por otro lado, con métricas de alcance. Esto incluye el ROI, o retorno o rentabilidad de la inversión, y el "engagement", el nivel de interacción generado en la audiencia a la que llegamos.

¿En qué segmento de precios pelea el vino argentino en el mundo hoy?

Por distintos factores estamos en un segmento premium. En U$S 60 la caja nos sentimos cómodos, porque hay volumen, cantidad de actores y tenés producto.

En mercados como Brasil productos premium y ultrapremium funcionan bien, porque está en el imaginario del consumidor brasileño que el vino argentino se mueve en esos segmentos de mayor prestigio y calidad.

día del malbec 1.jpg Los vinos mendocinos se destacan en series y películas de fama mundial. El Malbec reina a la hora de promocionar de manera genuina la bebida nacional y -por ende- la identidad de la provincia.

"User Pay", una figura del presupuesto que crece

¿Cómo se compone el presupuesto actual de Wines of Argentina para todo lo que hay que hacer por el vino en el exterior?

Si nos comparamos con un país europeo es ultra magro. Por eso se trabaja en la eficiencia de recursos. El presupuesto está basado en la cuota que pagan los socios, además del User Pay, que implica "Pagar por estar", esto es, pagar una parte de la acción de la que se participa, además de aportes de Coviar, y de la Unión Europea 100% destinados a sostenibilidad.

¿Qué peso tiene cada componente dentro del presupuesto anual?

El repaso del financiamiento de las acciones 2025 muestra que el pago de la cuota rozó los $1.800 millones, mientras que los fondos User Pay acumularon unos $2.000 millones. En el caso de Coviar el aporte llega a $484 mil millones, y los fondos de la UE otros $300 mil millones.

Aunque no es nuevo, el mecanismo de User Pay (Pagar para estar) ha crecido en peso específico. De hecho, equivale a algo más que todo lo que pagaron las bodegas asociadas a Wines of Argentina en concepto de cuota.

"Antes tenía menos incidencia, pero actualmente un 70% de las acciones en las que participan las bodegas implica "pagar por estar"", comentó Leandro Bastías, export manager de bodega Budeguer, una de las tantas socias de WofA.

Proyección 2026: casi 40% más presupuesto

Habida cuenta de un contexto difícil para las ventas al exterior en un planeta con excedentes de vino, el reto para el año que viene no es menor: sostener o, en el mejor de los casos, hacer repuntar las exportaciones de Argentina.

Para eso, Wines of Argentina ya se aseguró contar con un un presupuesto 39,8% superior al de este año. En cifras, implica que va a disponer de $4.675 millones de ingresos genuinos (cuota y UP), sin contar con el aporte de Coviar y Unión Europea.

Según Magdalena Pesce "la meta de mínima es cumplir con los objetivos. Y el objetivo de máxima sería poder capitalizar las oportunidades comerciales si se da el acuerdo EEUU- Argentina y, menos probable, si se acelerara el de Mercosur y la Unión Europea, para tener más llegada a partir de la estabilidad macro que tenemos actualmente.

En el mercado interno la industria va hacia una nueva ola de "premiumización" del vino producto de la crisis. ¿En el mundo puede ocurrir algo similar?

No estoy en el mercado interno, pero creo que sí. Se viene un ciclo en el que los consumidores van a tomar menos vino, con menor frecuencia pero de mejor calidad, y eso que se ve afuera eventualmente se va a replicar más fuerte en el país.