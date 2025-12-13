Los dueños de Flybondi compraron OCA y quieren hacerla la empresa de logística más grande de América Latina

El nuevo accionista, que además es inversor principal de Flybondi, anticipó que la estrategia estará orientada a fortalecer el management, potenciar el desarrollo del negocio, hacer frente a los compromisos asumidos y avanzar en un proceso de modernización de la compañía, con el objetivo de llevarla a estándares internacionales.

Sinergias

Con esta operación, COC Global Enterprise suma capacidades de transporte internacional a través de Flybondi, junto con una empresa de logística y correo especializada en servicios de última milla, lo que le permitirá ofrecer un servicio integral en el mercado de envíos comerciales. A ese esquema se agrega OCP TECH, otra empresa del holding, dedicada al desarrollo de soluciones IT e ingeniería de impacto, con presencia en toda la región.

flybondi El fondo que compró OCA tiene la línea aérea Flybondi. Quiere potenciar el correo OCA, que es uno de los más importantes en Argentina.

“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciar la compañía y a aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo de la región, sumando así carga aérea, logística y última milla”, destacó Leonardo Scatturice, CEO y Chairman de COC Global Enterprise, mediante un comunicado.

Por su parte, Espinoza subrayó que “este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA en una empresa líder a nivel regional, con los más altos estándares de calidad y tecnología de avanzada”, y agregó que se trata del camino correcto para profundizar la recuperación de la compañía.

Desde la empresa remarcaron que el acuerdo no afectará el normal funcionamiento de OCA, ni la provisión de servicios que brinda a millones de clientes en todo el país, ni tampoco la situación laboral de los cerca de 9500 trabajadores.

En ese sentido, COC Global Enterprise reafirmó su compromiso con los clientes de trabajar en la modernización del servicio de la empresa privada de correo más grande de la Argentina, con foco en eficiencia operativa, tecnología y calidad, alineada con estándares internacionales.

En concurso

Oca atraviesa una delicada situación desde hace años. En junio, la Justicia Comercial había abierto el concurso preventivo de OCA Log, la sociedad que hasta hoy controlaba el mayor correo privado del país. La compañía tenía acreencias superiores a los $ 101.200 millones, según el listado que declaró la empresa en su presentación. Sus principales deudas son impositivas: $ 76.434,5 millones y el mayor acreedor es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con $ 66.644,3 millones.

Este fue el tercer concurso en poco más de 20 años de la empresa. El primero fue en diciembre de 2002, cuando le pertenecía al Exxel Group que lideró Juan Navarro y le había comprado la compañía en 1997 a Alfredo Yabrán. El siguiente concurso fue en abril de 2017: lo presentó su entonces propietario, Patricio Farcuh. Ese expediente fue el que derivó en la quiebra declarada en abril de 2019. Al final de ese proceso, OCA terminó en manos de Espinoza.