Así funcionan las estaciones móviles que prometen revolucionar el abastecimiento de combustibles en Argentina

Estación de servicio móvil en Santa Cruz Estación de servicio móvil inaugurada recientemente en la localidad de Lago Posadas, en la provincia de Santa Cruz.

El primer ejemplo es la expendedora inaugurada recientemente en la localidad de Lago Posadas, en la provincia de Santa Cruz por la empresa estatal Formicruz. La unidad fue entregada totalmente ensamblada y puesta en funcionamiento en unos pocos días. Posee un tanque de 40.000 litros con tecnología resistente al fuego, módulos de despacho, oficina y baño, y un sistema eléctrico antiexplosivo homologado.

Pablo Capuano, gerente comercial de la empresa fabricante Bertotto Boglione explicó: “Este tipo de estaciones modulares representa una evolución en la forma de abastecer energía. Son seguras, rápidas de instalar y cumplen todas las normativas vigentes”. Según el directivo, la reforma normativa “vino a reconocer una necesidad técnica y económica largamente postergada en el país”.

El decreto de Sturzenegger propicia las estaciones móviles

El decreto del ministro Sturzenegger, enmarcado en el proceso de modernización y desburocratización del Estado, habilita el uso de instalaciones aéreas bajo condiciones de seguridad absolutamente equivalentes a las subterráneas. Este cambio facilita la inversión privada y acelera la llegada de soluciones móviles a zonas donde los costos de obra civil o los trámites ambientales dificultaban la instalación de estaciones convencionales.

La propuesta de la flexibilización abre el juego a un nuevo modelo energético descentralizado, donde las estaciones móviles pueden garantizar el suministro de combustibles líquidos en áreas rurales, mineras o viales, sin depender de la infraestructura tradicional. “Son una herramienta que acerca energía donde falta energía, y eso significa también desarrollo productivo”, resumió Capuano.

La habilitación de estaciones de servicio móviles y el autoservicio en combustibles son dos medidas claves del decreto del Ministerio de Desregulación. Estas innovaciones buscan optimizar costos, fomentar el consumo y atender demandas estacionales en zonas turísticas.

Fuente: surtidores.com