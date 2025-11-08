Las estaciones de servicio móviles marcan un punto de inflexión en la forma de distribuir combustibles en la Argentina. La desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger flexibiliza las condiciones para la instalación de tanques aéreos y sistemas modulares. Se abre así un nuevo escenario donde la eficiencia y la adaptabilidad ganan terreno frente a los viejos modelos rígidos de infraestructura energética.
Así funcionan las estaciones móviles que prometen revolucionar el abastecimiento de combustibles en Argentina
Se expanden los puntos de venta modulares, una alternativa ágil y de bajo costo para abastecer a regiones aisladas. Se abre una nueva etapa en el país
Estas estaciones expendedoras portátiles, diseñadas para el consumo propio de industrias, empresas de transporte y organismos públicos, son verdaderos centros de abastecimiento móviles. Su diseño permite:
- Transporte completo de combustibles.
- Montaje en poco tiempo.
- Funcionamiento seguro bajo estándares certificados por la Secretaría de Energía.
Mientras tanto, los expendedores buscan que haya un control territorial para instalar las novedades “estaciones móviles”. A la espera del marco regulatorio, el sector vive días de análisis, pero también de fuertes advertencias sobre la política que se implementará al momento de instalar un opuesto de carga no tradicional.
El primer ejemplo es la expendedora inaugurada recientemente en la localidad de Lago Posadas, en la provincia de Santa Cruz por la empresa estatal Formicruz. La unidad fue entregada totalmente ensamblada y puesta en funcionamiento en unos pocos días. Posee un tanque de 40.000 litros con tecnología resistente al fuego, módulos de despacho, oficina y baño, y un sistema eléctrico antiexplosivo homologado.
Pablo Capuano, gerente comercial de la empresa fabricante Bertotto Boglione explicó: “Este tipo de estaciones modulares representa una evolución en la forma de abastecer energía. Son seguras, rápidas de instalar y cumplen todas las normativas vigentes”. Según el directivo, la reforma normativa “vino a reconocer una necesidad técnica y económica largamente postergada en el país”.
El decreto de Sturzenegger propicia las estaciones móviles
El decreto del ministro Sturzenegger, enmarcado en el proceso de modernización y desburocratización del Estado, habilita el uso de instalaciones aéreas bajo condiciones de seguridad absolutamente equivalentes a las subterráneas. Este cambio facilita la inversión privada y acelera la llegada de soluciones móviles a zonas donde los costos de obra civil o los trámites ambientales dificultaban la instalación de estaciones convencionales.
La propuesta de la flexibilización abre el juego a un nuevo modelo energético descentralizado, donde las estaciones móviles pueden garantizar el suministro de combustibles líquidos en áreas rurales, mineras o viales, sin depender de la infraestructura tradicional. “Son una herramienta que acerca energía donde falta energía, y eso significa también desarrollo productivo”, resumió Capuano.
La habilitación de estaciones de servicio móviles y el autoservicio en combustibles son dos medidas claves del decreto del Ministerio de Desregulación. Estas innovaciones buscan optimizar costos, fomentar el consumo y atender demandas estacionales en zonas turísticas.
Fuente: surtidores.com