Datos meteorológicos

El pronóstico del tiempo para Mendoza adelantó un jueves caluroso pero el pico llegará el viernes con 38 grados

Hacia el fin de semana, el pronóstico anticipó calor extremo y la probabilidad de tormentas

Por UNO
El calor no afloja en Mendoza y el viernes será un horno con 38°C.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó para este jueves una Jornada calurosa y algo nublada, con probabilidad de tormentas hacia la noche en el sur provincial. Los vientos soplarán moderados del sector sur, rotando al noreste. En cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.

Máxima: 34°C | Mínima: 21°C

Viernes | 19 de diciembre de 2025

Se espera un día muy caluroso, con ascenso de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur y tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Se prevé Zonda en precordillera y Malargüe. En cordillera, condiciones parcialmente nubladas.

Máxima: 38°C | Mínima: 21°C

Las condiciones serán ideales para refrescarse en una pileta este viernes. Se esperan 38°C.

Baja la temperatura hacia el fin de semana

Sábado | 20 de diciembre de 2025

El tiempo estará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Continuarán los vientos moderados del sector sur y se esperan precipitaciones hacia la noche. En cordillera, condiciones inestables.

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Domingo | 21 de diciembre de 2025

Jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas. Los vientos seguirán siendo moderados del sector sur. Se prevén precipitaciones en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 22°C

Lunes | 22 de diciembre de 2025

Tiempo algo nublado e inestable, con escasas variaciones térmicas.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C

