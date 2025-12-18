El pronóstico del tiempo para Mendoza adelantó un jueves caluroso pero el pico llegará el viernes con 38 grados

Se espera un día muy caluroso, con ascenso de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur y tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Se prevé Zonda en precordillera y Malargüe. En cordillera, condiciones parcialmente nubladas.

Máxima: 38°C | Mínima: 21°C

Pronostico del tiempo en Mendoza calor verano pileta clubes vacaciones Club Dalvian Las condiciones serán ideales para refrescarse en una pileta este viernes. Se esperan 38°C. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Baja la temperatura hacia el fin de semana

Sábado | 20 de diciembre de 2025

El tiempo estará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Continuarán los vientos moderados del sector sur y se esperan precipitaciones hacia la noche. En cordillera, condiciones inestables.

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Domingo | 21 de diciembre de 2025

Jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas. Los vientos seguirán siendo moderados del sector sur. Se prevén precipitaciones en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 22°C

Lunes | 22 de diciembre de 2025

Tiempo algo nublado e inestable, con escasas variaciones térmicas.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C