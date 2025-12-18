El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó para este jueves una Jornada calurosa y algo nublada, con probabilidad de tormentas hacia la noche en el sur provincial. Los vientos soplarán moderados del sector sur, rotando al noreste. En cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.
El pronóstico del tiempo para Mendoza adelantó un jueves caluroso pero el pico llegará el viernes con 38 grados
Hacia el fin de semana, el pronóstico anticipó calor extremo y la probabilidad de tormentas
Máxima: 34°C | Mínima: 21°C
Viernes | 19 de diciembre de 2025
Se espera un día muy caluroso, con ascenso de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur y tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Se prevé Zonda en precordillera y Malargüe. En cordillera, condiciones parcialmente nubladas.
Máxima: 38°C | Mínima: 21°C
Baja la temperatura hacia el fin de semana
Sábado | 20 de diciembre de 2025
El tiempo estará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Continuarán los vientos moderados del sector sur y se esperan precipitaciones hacia la noche. En cordillera, condiciones inestables.
Máxima: 33°C | Mínima: 22°C
Domingo | 21 de diciembre de 2025
Jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas. Los vientos seguirán siendo moderados del sector sur. Se prevén precipitaciones en cordillera.
Máxima: 32°C | Mínima: 22°C
Lunes | 22 de diciembre de 2025
Tiempo algo nublado e inestable, con escasas variaciones térmicas.
Máxima: 31°C | Mínima: 18°C