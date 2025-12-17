La Cámara de Diputados homenajeará a Independiente Rivadavia por ser el campeón de la Copa Argentina

edgardo civit evans El diputado Edgardo Civit Evans impulsó el proyecto para distinguir a Independiente Rivadavia.

Reconocimiento al campeón de la Copa Argentina

Edgardo Civit Evans contó que "la Cámara d Diputados de la provincia decidió destacar y reconocer a Independiente Rivadavia por su coangración en la Copa Argentina".

El legislador se refirió a que se trató de un hecho histórico para la provincia porque el título logrado por los Azules "fue el primero que un un club de Mendoza alcanza en el fútbol profesional de la primera división argentina".

El 6 de noviembre fue el día en que Independiente consiguió el tìtulo tras ganarle la final a Argentinos Juniors por penales, en una definición que concluyó 5 a 3 para los dirigidos por Alfredo Berti.

En el tiempo regular el partido con el Bicho de La Paternal salió 2 a 2.

Fue en la cancha de Instituto de Córdoba en un partido en el que la Lepra fue acompañado masivamente por su hinchada.

Tras haber ascendido en 2023, ya con Daniel Vila nuevamente en la presidencia, Independiente ganó este año la Copa Argentina pero no sólo eso: se clasificó para disputar nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América.

futbol-copa argentina-semifinal-independiente rivadavia-river-Sebastian Villa Sebastián villa, genio y figura de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Para obtener este campeonato la Lepra dejó en el camino sucesivamente a Estudiantes de Caseros (curiosamente será el rival con el que comenzará en 2026 la defensa del título) de la Provincia de Buenos Aires; a Platense (lo derrotó cuando los Calamares venían de ser campeones de la Liga Profesional), Central Córdoba de Rosario y Tigre.

Así llegó a semifinales para enfrentarse a uno de los grandes del fútbol argentino, River Plate, y lo eliminó en una dramática definición por penales que coronó con el remate del astro colombiano Sebastián Villa.

Después llegó la comentada final con Argentinos.

gimnasia-ascenso-primera Gimnasia y Esgrima también tendrá su reconocimiento legislativo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Reconocimiento a Gimnasia y Esgrima

La misma Cámara de Diputados rendirá homenaje al Club Atlético Gimnasia y Esgrima por su ascenso a la primera división del fútbol argentino. En este caso será el jueves a las 17.

Al ascender el Lobo, en 2026 habrá dos clubes de Mendoza en la élite del fútbol argentino, con la particularidad de que se trata de dos las instituciones más representativas de la provincia, protagonistas del llamado clásico de los clásicos mendocino.

Esto permitirá que el enfrentamiento más tradicional e histórico entre mendoicinos se dé el año próximo en la máxima categoría del fútubol argentino, como alguna vez ocurrió en los viejos torneos nacionales.

Podría haber quedado Mendoza con tres equipos en Primera pero lamentablemente el descenso de Godoy Cruz impedirá que sea así.