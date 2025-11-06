Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina: el relato eterno de Chipi Ríos en Radio Nihuil

Independiente Rivadavia logró su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino, luego de ascender en 2023, el año que viene jugará la Copa Libertadores de América y Radio Nihuil acompañó la consagración.

Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina: el relato de Chipi Ríos en Radio Nihuil

Va Villa señores, va el Colombiano en la definición, toma carrera, va Villa...

¡Goooooooooool! ¡Goooooooooooool! ¡De la Lepra campeón! ¡De la Lepra campeón!¡Independiente Rivadavia campeón! ¡Independiente campeón de la Copa Argentina!

La Lepra buscaba la gloria en la cancha de Instituto y lo logró, ante la adversidad, ante todo, ante todo, porque todo te costó un huevo.

Independiente Rivadavia, la vida ha sido así, había que sufrir, había que tratar de morder el polvo y esta noche no iba a ser la excepción, ante Ramírez, un árbitro totalmente vergonzoso, ante la mirada de los de Argentinos que no lo podían creer, ante los hinchas de La lepra que bancaron, que hicieron kilómetros, los otros que están en Mendoza y todo un pueblo leproso.

Mendoza, Mendoza obtiene el primer título nacional por intermedio de la Lepra porque lo sufrió, porque lo padeció, porque Independiente es ejemplo de resistencia y de resiliencia.

Independiente Rivadavia es el campeón de la Copa Argentina 2025, aunque no lo querían, la lepra es el campeón, señoras y señores, Independiente Rivadavia, los Caudillos, aquellos que padecieron más de la cuenta, que lo sufrieron injustamente.

Señoras y señores, la Lepra, Independiente Rivadavia de Mendoza y su nombre enorme a nivel nacional, gigante en Mendoza, no hay nada que discutir, merecido campeón, un título con huevo y garra, un título con sudor y lágrimas.

Independiente Rivadavia, merecido premio, la Lepra campeón de la Copa Argentina 2025. Felicitaciones.