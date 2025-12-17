Bienvenido a la Argentina: Lionel Messi llegó al país para pasar las fiestas con su familia

La gira de amistosos continuará en Guayaquil, el 7 de febrero, para enfrentar a Barcelona SC. El recorrido cerrará con el último y tercer encuentro en Perú, aún con rival y fecha a confirmar. Ese será el itinerario de Messi con Las Garzas en el inicio del año mundialista.

Messi pasará las fiestas en Rosario antes de iniciar el año mundialista, aún sin su presencia confirmada

El 10 de la Selección argentina descansará durante las fiestas en su Rosario natal y luego regresará a la actividad con el Inter Miami a inicios de enero. Con la Selección argentina, la acción se retomará recién en marzo donde el combinado dirigido por Lionel Scaloni tendrá que afrontar la Finalissima con España (el 27 de marzo), y un probable amistoso con Senegal unos días antes por la misma ventana FIFA.

Los primeros días de junio será la última etapa de amistosos internacionales FIFA que cerrará la antesala del Mundial 2026. Luego, aún sin la confirmación de la presencia de Messi, la Selección argentina afrontará la Copa del Mundo 2026 del 11 de junio al 19 de julio donde defenderá el título obtenido en Qatar 2022.