Bienvenido a la Argentina: Lionel Messi llegó al país para pasar las fiestas con su familia

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las fiestas con su familia

Por Carolina Quiroga
Lionel Messi regresó a la Argentina para pasar las fiestas con su familia. 

Luego de un cierre de temporada brillante en el que se coronó campeón de la MLS Cup, Lionel Messi regresó a la Argentina para pasar las fiestas con su familia. Tras la consagración con el Inter Miami y la cosecha de su título 47, el astro argentino pisó territorio nacional para darle un cierre al 2025 con sus seres queridos.

Lionel Messi arribó esta mañana al Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo en Santa Fe, proveniente de su hogar en Miami -luego de una intensa gira por la India-. El astro argentino estuvo acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Varios vehículos esperaron al capitán de la Selección argentina en la pista de aterrizaje para trasladarlo junto a su familia hasta la ciudad de Rosario. Allí Lionel Messi descansará hasta los primeros días de enero donde deberá regresar a Estados Unidos para enfrentar la pretemporada con el Inter Miami cuyo primer compromiso será el 31 de ese mes donde enfrentará a Atlético Nacional en Medellín.

La gira de amistosos continuará en Guayaquil, el 7 de febrero, para enfrentar a Barcelona SC. El recorrido cerrará con el último y tercer encuentro en Perú, aún con rival y fecha a confirmar. Ese será el itinerario de Messi con Las Garzas en el inicio del año mundialista.

Messi pasará las fiestas en Rosario antes de iniciar el año mundialista, aún sin su presencia confirmada

El 10 de la Selección argentina descansará durante las fiestas en su Rosario natal y luego regresará a la actividad con el Inter Miami a inicios de enero. Con la Selección argentina, la acción se retomará recién en marzo donde el combinado dirigido por Lionel Scaloni tendrá que afrontar la Finalissima con España (el 27 de marzo), y un probable amistoso con Senegal unos días antes por la misma ventana FIFA.

Los primeros días de junio será la última etapa de amistosos internacionales FIFA que cerrará la antesala del Mundial 2026. Luego, aún sin la confirmación de la presencia de Messi, la Selección argentina afrontará la Copa del Mundo 2026 del 11 de junio al 19 de julio donde defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

