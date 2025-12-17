Inicio Ovación Basquet Municipalidad de Maipú
Femenino

Municipalidad de Maipú se coronó campeón de la Superliga de básquet

Tras un torneo intachable, la Municipalidad de Maipú logró el título local de mujeres, coronando un torneo impecable de principio a fin.

Municipalidad de Maipú es el mejor del Clausura femenino.

No hay monarquía eterna, al menos en el deporte. El reinado que traía Atenas Sport Club en el básquet femenino tuvo un quiebre y el culpable es la Municipalidad de Maipú. Tras un torneo impecable, las chicas que comanda Quiroga se subieron a lo alto del torneo Clausura y van por más en la final del año.

El golpe a la mesa fue en semifinales, dejando en el camino, ni más ni menos, que al campeón vigente. Ahí, Municipalidad de Maipú terminó de convencerse que podía ser campeón. Claro que para eso quedaba una instancia más: General San Martín Pacífico, que eliminó al otro cuco: San José.

basquet (7)
Tras vencer a General San Martín, Municipalidad de Maipú va por Atenas por el título anual.

El segundo juego de la serie fue parejo y disputado con uñas y dientes. Se fue al intervalo del primer cuarto arriba la S pero la Municipalidad de Maipú lo revirtió para bajar el telón del primer tiempo arriba por 10 puntos (44-34). El tridente de fuego fue letal en el aro rival: Camila Arra se despachó con 14 tantos más los 13 puntos de Belén Martina Arias y María Emilia Gamarra.

General San Martín reaccionó y empezó a achicar la brecha en el tercero, incluso quedando a 4 puntos pero el Rojo sacó a relucir toda su jerarquía para sentenciar la historia con el 66 a 61 final que sentenció la serie y lo coronó como el mejor elenco del segundo semestre.

Municipalidad de Maipú va por el título anual

Luego de ganar el Clausura, ahora la Municipalidad de Maipú buscará la corona del 2025. Para eso, deberá derrotar a Atenas Sport Club (campeón del Apertura). Ambos se midieron en las semis, con triunfo de las maipucinas, aunque ahora será una serie nueva y un duelo aparte.

La final masculina, en suspenso

Luego de la suspensión en el primer partido de la serie entre Godoy Cruz e Israelita Macabi, el ganador del año en masculino está en suspenso. Los árbitros elaboraron el informe pertinente y ahora los clubes deberán hacer sus descargos. En base a eso, el Tribuna tomará la decisión al respecto.

