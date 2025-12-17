Municipalidad de Maipú se coronó campeón de la Superliga de básquet

General San Martín reaccionó y empezó a achicar la brecha en el tercero, incluso quedando a 4 puntos pero el Rojo sacó a relucir toda su jerarquía para sentenciar la historia con el 66 a 61 final que sentenció la serie y lo coronó como el mejor elenco del segundo semestre.

Municipalidad de Maipú va por el título anual

Luego de ganar el Clausura, ahora la Municipalidad de Maipú buscará la corona del 2025. Para eso, deberá derrotar a Atenas Sport Club (campeón del Apertura). Ambos se midieron en las semis, con triunfo de las maipucinas, aunque ahora será una serie nueva y un duelo aparte.

La final masculina, en suspenso

Luego de la suspensión en el primer partido de la serie entre Godoy Cruz e Israelita Macabi, el ganador del año en masculino está en suspenso. Los árbitros elaboraron el informe pertinente y ahora los clubes deberán hacer sus descargos. En base a eso, el Tribuna tomará la decisión al respecto.