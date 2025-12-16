Inicio Ovación Basquet Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Qué pasó en la final de básquet entre Godoy Cruz e Israelita Macabi: la decisión de los árbitros y el protocolo CAB

Gran repercusión tuvo la suspensión de la final de la Superliga de básquet que disputaban Godoy Cruz e Israelita Macabi por cantos antisemitas de los hinchas del Tomba.

Por UNO
Godoy Cruz y Macabi esperan la resolución del Tribunal de Penas.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Ante unas 1.000 personas presentes en el estadio Salvador Bonanno de Andes Talleres, y cuando faltaban 2'20" para terminar el partido, el jefe del operativo de seguridad de la Federación, Julio Centorbi, habló con el Comisionado Técnico, Rodrigo Gili, quien luego reunió a los árbitros Pablo Leyton, Francisco Flores y Belén Calderón.

Con el marcador 88 a 87 a favor de Godoy Cruz, la decisión de los árbitros fue levantar la planilla del partido e irse a los vestuarios donde hicieron el informe e indicaron que la suspensión de debió a "cantos antisemitas".

Aunque nada justifica este hecho lamentable, durante todo el partido hubo evidentes provocaciones de parte de ambas hinchadas y ahora habrá que esperar la resolución del Tribunal de Penas de la Federación local que seguramente llegará antes de la segunda final programada para este jueves a las 21.30.

El Protocolo CAB aplicado por los árbitros

La decisión de la suspensión está respaldada por el Protocolo CAB (Confederación Argentina de Básquetbol) de género, no discriminación y protección integral del niño, niña y adolescente.

El art. 5 del Estatuto de la CAB expresa que no se tolerara ninguna clase de discriminación y el art. 12 inciso o) establece como misión, objetivo y función formular, adoptar e implementar políticas adecuadas, incluyendo aquellas relacionadas con la lucha contra la discriminación.

