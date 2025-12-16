Independiente Rivadavia despidió a Gonzalo Marinelli, el héroe de los penales en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia despidió en sus redes sociales a Gonzalo Marinelli, el héroe de la definición por penales ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia despidió en sus redes sociales a Gonzalo Marinelli, el héroe de la definición por penales ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia despidió en sus redes sociales a Gonzalo Marinelli, el héroe de la definición por penales ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.
El arquero de 36 años dejará la Lepra después de dos años en los que jugó 19 partidos oficiales y luego pasó a ser suplente ante la llegada de Ezequiel Centurión.
Sin embargo, el destino le tenía preparada una despedida muy especial ya que en la final de la Copa Argentina le tocó entrar, y pese a estar lesionado, terminó atajando dos penales para darle el título a los azules.
"Nuestro as bajo la manga para ser campeones", indicó la publicación del club para saludar al arquero que está muy cerca de acordar su llegada a Quilmes, en la Primera Nacional.
"Gonzalo Marinelli fue parte del plantel desde 2024, integrando un grupo que quedó marcado para siempre en la historia grande del club. Este capítulo llega a su fin y, a partir de 2026, tomará un nuevo camino", agregó.
Por último, el club del Parque General San Martín manifestó: "Gracias por tu profesionalismo, compromiso y respeto por la camiseta. Esta siempre será tu casa. Éxitos en lo que venga, Campeón".