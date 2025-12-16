Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Mercado de pases

Independiente Rivadavia despidió a Gonzalo Marinelli, el héroe de los penales en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia despidió en sus redes sociales a Gonzalo Marinelli, el héroe de la definición por penales ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.

Por UNO
Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El arquero de 36 años dejará la Lepra después de dos años en los que jugó 19 partidos oficiales y luego pasó a ser suplente ante la llegada de Ezequiel Centurión.

Gonzalo Marinelli.

Dos que no seguirán en el plantel de Independiente Rivadavia: Diego Tonetto, retirado, y Gonzalo Marinelli.

Sin embargo, el destino le tenía preparada una despedida muy especial ya que en la final de la Copa Argentina le tocó entrar, y pese a estar lesionado, terminó atajando dos penales para darle el título a los azules.

"Nuestro as bajo la manga para ser campeones", indicó la publicación del club para saludar al arquero que está muy cerca de acordar su llegada a Quilmes, en la Primera Nacional.

marinelli 1

"Gonzalo Marinelli fue parte del plantel desde 2024, integrando un grupo que quedó marcado para siempre en la historia grande del club. Este capítulo llega a su fin y, a partir de 2026, tomará un nuevo camino", agregó.

Por último, el club del Parque General San Martín manifestó: "Gracias por tu profesionalismo, compromiso y respeto por la camiseta. Esta siempre será tu casa. Éxitos en lo que venga, Campeón".

La trayectoria de Gonzalo Marinelli

  • River Plate 2008-2013
  • Atlético de Rafaela 2013-2014
  • Huracán 2014-2017
  • Colón de Santa Fe 2017-2018
  • Tigre 2018-2023
  • Independiente Rivadavia 2024-2025

