Independiente Rivadavia despidió a Gonzalo Marinelli, el héroe de los penales en la Copa Argentina

"Nuestro as bajo la manga para ser campeones", indicó la publicación del club para saludar al arquero que está muy cerca de acordar su llegada a Quilmes, en la Primera Nacional.

marinelli 1

"Gonzalo Marinelli fue parte del plantel desde 2024, integrando un grupo que quedó marcado para siempre en la historia grande del club. Este capítulo llega a su fin y, a partir de 2026, tomará un nuevo camino", agregó.

Por último, el club del Parque General San Martín manifestó: "Gracias por tu profesionalismo, compromiso y respeto por la camiseta. Esta siempre será tu casa. Éxitos en lo que venga, Campeón".

La trayectoria de Gonzalo Marinelli