Escándalo en la Fórmula 1 por la burla de un alto dirigente al equipo de Colapinto: "Tenías un maldito Alpine"

El estadounidense en medio de la alegría y sin mediar sus comentarios comenzó expresando: "Nos arriesgamos mucho con ustedes dos, y no pretendan hacernos creer que tenían mejores opciones".

Y remató sus palabras sin filtros: "Tú tenías un maldito Alpine (por Piastri) y tú solo tenías que ser más rápido que Stoffel Vandoorne (a Norris)".

Esto despertó risas entre los presentes, pero detrás de sus dichos fulminó tanto al belga Vandoorne ya que corrió para McLaren entre 2016 y 2018 como a Alpine porque menospreció el trabajo que realiza la escudería francesa con sus monoplazas para lograr tener mejores performances.

Durante toda la temporada, los monoplazas de Pierre Gasly y Franco Colapinto presentaron problemas que fueron atribuidos principalmente a la falta de potencia del motor, esto provocó que Alpine saliera última en el campeonato de conductores y en el de pilotos.

Arde la Fórmula 1: la razón por la que el CEO de McLaren habló de Alpine

Oscar Piastri fue parte de Alpine hasta 2022 cuando primero fue parte del programa de pilotos jóvenes y después fuera designado como reserva. Pero la relación entre el australiano y la escudería francesa no terminó de la mejor manera porque cuando Fernando Alonso informó que su futuro estaba en Aston Martin, Alpine salió rápidamente a informar que Piastri sería el conductor titular, aunque no se lo habían avisado de manera privada.

Oscar Piastri - Alpine Oscar Piastri estuvo en Alpine antes que Franco Colapinto.

Fue allí cuando el australiano se manifestó en las redes sociales y desmintió lo expresado por la escudería francesa: "Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023".

No conduciré para Alpine el próximo año. No conduciré para Alpine el próximo año.

Como su contrato finalizaba a fin de año Oscar Piastri decidió firma un precontrato multianual con McLaren que tuvo vigencia a partir de 2023; con esa decisión su vida profesional cambió rotundamente porque pasó de estar último en la tabla de posiciones con Alpine a ganar dos campeonatos mundiales de constructores.