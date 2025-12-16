Inicio Ovación Fútbol Miguel Borja
Qué dijo el representante de Borja en medio de los rumores que lo acercan a Boca

Miguel Borja no seguirá en River y su futuro, sorpresivamente, podría estar en Boca. En medio de los rumores, su representante rompió el silencio

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Miguel ángel Borja no seguirá en River y Boca podría ser su destino.

Mientras se aguarda por el inicio de las conversaciones formales, esta se dispone a ser una de las novelas del mercado de pases del verano. Miguel Ángel Borja dejó la puerta abierta, desde Boca reconocen interés y es solo cuestión de tiempo para saber si el colombiano finalmente se cruza de vereda.

Pese a estar muy identificado con River, el delantero se encuentra en condición de libre y declaró públicamente estar dispuesto a atender el llamado de Juan Román Riquelme y compañía. En las últimas horas, quien rompió el silencio fue Juan Pablo Pachón, su representante.

Borja y su representante

Qué dijo el representante de Borja

El agente de Miguel Ángel Borja enfrentó los micrófonos del diario deportivo Olé y habló sobre el deseo del delantero colombiano una vez que venza su contrato con River (el 31 de diciembre del corriente 2025).

Para comenzar, Pachón manifestó: "La verdad hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del fútbol argentino. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo".

"Es lógico que lo busquen los grandes del continente. Miguel está preparado para grandes retos. Y prioriza jugar en una liga competitiva al máximo, porque su objetivo es jugar el Mundial para Colombia", sumó el agente de Borja, sin dar mayores precisiones sobre su situación con el mundo Boca.

Para sentenciar, dejando en claro el deseo del delantero para el 2026, sentenció: "Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible. Miguel prioriza estar en un grande del continente".

Los números de Borja en River

  • Partidos: 159
  • Goles: 62
  • Asistencias: 10
  • Títulos: 3 (Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones2023 y Supercopa Argentina 2023)

