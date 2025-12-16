Qué dijo el representante de Borja en medio de los rumores que lo acercan a Boca

Para comenzar, Pachón manifestó: "La verdad hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del fútbol argentino. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1994559667595612184&partner=&hide_thread=false Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

"Es lógico que lo busquen los grandes del continente. Miguel está preparado para grandes retos. Y prioriza jugar en una liga competitiva al máximo, porque su objetivo es jugar el Mundial para Colombia", sumó el agente de Borja, sin dar mayores precisiones sobre su situación con el mundo Boca.

Para sentenciar, dejando en claro el deseo del delantero para el 2026, sentenció: "Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible. Miguel prioriza estar en un grande del continente".

Los números de Borja en River