Con un doblete de Garnacho, Chelsea se metió en semifinales de la Carabao Cup

Alejandro Garnacho convirtió su primer doblete en con la camiseta de Chelsea. De esta manera, los Blues se metieron entre los cuatro mejores de la competencia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alejandro Garnacho fue clave en el triunfo del Chelsea.

Alejandro Garnacho se despachó con un doblete en la victoria 3-1 de Chelsea ante Cardiff City en Gales. De esta manera los Blues aseguraron su lugar en una de las semifinales de la Carabao Cup. Su rival saldrá del ganador del partido que protagonizarán Arsenal y Crystal Palace, el martes 23 de diciembre.

En un cotejo que fue más trabado de lo que se esperaba, por tratarse de un equipo de la Tercera División, el elenco de la Premier League se quedó con una trabajada victoria en condición de visitante por los goles del argentino y el restante tanto de Pedro Neto.

Alejandro Garnacho se despachó con un doblete en la victoria de Chelsea.

Chelsea, entre los cuatro mejores de la Carabao Cup

El Chelsea logró su pase a las semifinales de la Carabao Cup tras superar por 3-1 al Cardiff City en Gales, en un encuentro que resultó ser mucho más complicado de lo previsto. La gran figura de la noche fue el argentino Alejandro Garnacho, quien firmó su primer doblete con la camiseta de los Blues.

El equipo dirigido por Enzo Maresca, a pesar de ser el gran favorito, sufrió durante largos tramos del partido ante el conjunto de la Tercera División. La falta de claridad ofensiva fue evidente, especialmente en una primera mitad donde el marcador se mantuvo en cero.

Garnacho, que ingresó en el primer minuto del complemento, fue quien rompió la paridad. Un fallo en la salida de Dylan Lawlor fue capitalizado por Facundo Buonanotte, quien asistió al Bichito. El extremo definió ante la salida del arquero Trott para abrir la cuenta.

La alegría duró poco. El Cardiff City reaccionó y consiguió el empate con un remate de David Turnbull, devolviendo la incertidumbre al equipo londinense. La tranquilidad definitiva para Chelsea llegó a solo ocho minutos del final con un disparo cruzado de Pedro Neto que se desvió levemente antes de ingresar.

En el tercer minuto de adición, Garnacho puso la frutilla del postre. Pedro habilitó al argentino quien encaró, ingresó al área y abrió el botín de su pie derecho para, con una excelente definición, liquidar las acciones a favor de su equipo.

Con estos dos tantos, el joven de 21 años suma cuatro goles en 17 partidos con el Chelsea. En total, acumula 30 goles como profesional, 26 de ellos marcados en su etapa con el Manchester United.

