Con un doblete de Garnacho, Chelsea se metió en semifinales de la Carabao Cup

El equipo dirigido por Enzo Maresca, a pesar de ser el gran favorito, sufrió durante largos tramos del partido ante el conjunto de la Tercera División. La falta de claridad ofensiva fue evidente, especialmente en una primera mitad donde el marcador se mantuvo en cero.

Garnacho, que ingresó en el primer minuto del complemento, fue quien rompió la paridad. Un fallo en la salida de Dylan Lawlor fue capitalizado por Facundo Buonanotte, quien asistió al Bichito. El extremo definió ante la salida del arquero Trott para abrir la cuenta.

La alegría duró poco. El Cardiff City reaccionó y consiguió el empate con un remate de David Turnbull, devolviendo la incertidumbre al equipo londinense. La tranquilidad definitiva para Chelsea llegó a solo ocho minutos del final con un disparo cruzado de Pedro Neto que se desvió levemente antes de ingresar.

En el tercer minuto de adición, Garnacho puso la frutilla del postre. Pedro habilitó al argentino quien encaró, ingresó al área y abrió el botín de su pie derecho para, con una excelente definición, liquidar las acciones a favor de su equipo.

Con estos dos tantos, el joven de 21 años suma cuatro goles en 17 partidos con el Chelsea. En total, acumula 30 goles como profesional, 26 de ellos marcados en su etapa con el Manchester United.